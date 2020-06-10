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【中國經濟】A股走勢分化 滬指收跌0.4% 創指升0.9%

經濟脈搏 15:23 2020/06/10

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內地股市今日呈滬弱深強格局，滬指弱勢震盪，收市跌0.4%，創指延續強勢，盤中升逾1%。但成交量縮減，短期指數或有回調壓力。

兩市成交縮量至6151億元

滬指今日低開低走，收市報2943.75點，跌0.42%；深證成指報11335.86點，升0.46%。創業板指全日升0.94%，報2201.99點。

滬深兩市成交縮量，合計6151億元（人民幣，下同），其中滬市成交2440億元，深市成交3711億元。北向資金今日淨買入逾4億元，為連續13日淨買入。

盤面上，生物醫藥領漲，零售板塊再度走強；交通運輸、採掘、半導體領跌。

東北證券認為，考慮到量能萎縮、缺口及3000點一線的多重成交壓力以及外圍環境不確定性，技術上存在一定回撤的概率。

中信建投表示，當前指數想要突破，仍需增量資金的助力，如果成交繼續萎縮，仍需注意市場隨時有回調的可能。短線需關注能否有新的刺激因素來維持反彈的持續性和進一步拓展空間。

國家統計局今日公布，中國5月CPI連續第四個月回落至按年上漲2.4%，創2019年3月以來最低水平。需求不振導致PPI按年降幅進一步擴大至3.7%，為連續第四個月負增長，並創2016年3月以來最大降幅。

【中國經濟】北大姚洋：消費不足 5月經濟料仍負增長 6月或轉正

【中國經濟】5月CPI重回「2時代」  通脹溫和幣策料保持寬鬆

【中國經濟】內地逾200間房企破產 三四線城市中小房企為主

責任編輯：蒯宇澄

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