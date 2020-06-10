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美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒

社會熱點 15:52 2020/06/10

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新冠疫情下，美國於1月底武漢宣布「封城」之際，關閉美國駐武漢總領事館，惟5個月過去，隨着內地疫情緩和，美國有線電視新聞網（CNN）及《國會山報（The Hill）》等報道，美國國務院已經通知國會，計劃在6月22日或前後重新開啟駐武漢總領事館。

網民稱「不歡迎」 促先隔離28天

消息傳出後，一度躍為微博熱搜榜首，不少網民留言表示「不歡迎」、「千萬別來」，或要求政府規定想回武漢的美國外交人員必須先隔離28天。有人質疑當初武漢發生疫情，駐武漢總領事館第一個「跑路」，現在美國疫情嚴重，難道是想「萬里來投毒」，另有人反問「武漢可是疫情中心阿，美國重啟使館不是自打臉嗎」。

不過，也有網民認為「美國重啟武漢領事館有利於促進武漢與美國的貿易和投資，實現貿易和投資的多樣化，但一切應以安全為前提」。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦在Twitter轉發相關報道，稱「美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不是說中國隱瞞COVID-19數據嗎？ 哦，現在您相信武漢是安全的，但是武漢的人們擔心美國外交人員會帶入病毒。他們必須在抵達後進行14天隔離。」

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責任編輯：孫民

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