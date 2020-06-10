【華為5G】北約秘書長談華為：英國5G審查對確保安全至為重要

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，西方國家無法忽視中國崛起，而英國審查中國電訊設備商華為在其5G網絡中所扮演的角色，對於確保其安全至為重要。

斯托爾滕貝格表示，中國在方方面面都正進逼西方國家，包括北極圈、網絡、電訊等重要基礎建設等方面，要對此作出反應。

中國在各方面進逼西方國家

他在接受BBC訪問時提到，相信英國政府的網絡設計方案，將能保護其網絡，確保英國擁有安全的5G網絡，又認為就此作出新的評估很重要。

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英國今年初允許華為參與5G網絡非敏感部分的建設，但其市場份額限制在35%以內。不過，新冠肺炎疫情爆發後，促使英國對華關係「再平衡」。另外，中英正因香港問題而關係緊張。

與此同時，美國加大制裁華為後，英媒傳出英國政府很有可能會改變初衷，收緊華為5G在英國的使用。有報道稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson）計劃到2023年將中國在英國5G基礎設施建設中的參與降至零。

不過，全球第二大電信商沃達豐（Vodafone）警告，若英國決定將華為排除於5G網路建設計劃，英國欲在5G技術領域成為領導角色的希望將面臨巨大打擊。

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責任編號：林佩怡

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