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【華為5G】中國若在5G戰反擊美國恐兩敗俱傷 陷兩難局面

經濟脈搏 17:11 2020/06/10

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華府近日不斷封殺中國電訊設備商華為，禁用美國設備的芯片製造商供應華為及其關係企業，如旗下IC設計公司海思。而據報華為5G芯片庫存不足1年，已進入「戰時狀態」。在中美的5G角力下，中國實際能反擊的選擇並不多，甚至傷及自身利益，所以中國在5G戰役中陷入兩難局面。

美國商務部日前表示，未經華府許可下，禁用美國設備的晶片製造商供應華為及其關係企業，如旗下IC設計公司海思。在這禁令下，台積電很可能無法繼續向華為供貨。在華為面臨「斷芯」危機下，國家隊早前注資中芯國際 （00981） 旗下公司，扶植中芯發展芯片技術和產品，然而中芯國際的技術仍落後台積電約4年。

然而，若中國要反擊美國，美國科技公司例如高通、蘋果恐是主要對象。不過，目前已上市的5G手機中，約有80%機款採用高通處理器，而這些機款又有許多是由小米等中國手機公司所銷售，若重手打擊高通，實際上很可能會影響中國5G手機的普及，也傷害中國手機公司的海內外銷售利益。

【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠

【華為5G】北約秘書長談華為：英國5G審查對確保安全至為重要

在蘋果的部分，由於生產線主要仍在中國，而中國在疫情後有很大就業壓力。若重手打擊蘋果，也可能影響中國的就業市場，進而影響社會穩定。反過來說，若高通、蘋果被重手打擊，則不利美國的股市及經濟，也不利於特朗普的選情。因此，中美在科技戰上仍有所克制，否則對兩國經濟，以至於兩國領導人都會不利影響。

不過，奧巴馬時期主管中國政策的前白宮官員何瑞恩（Ryan Hass）已稱，中美關係是「建交以來最嚴峻的時候」，中美處在一場「一山不容二虎」的鬥爭中。

其中美國總統特朗普早前不但就《港區國安法》制裁中國，更明言「有段時間沒跟習近平說過話了」。因此，若國內輿情升溫至不易控制，或盟國可能動搖的壓力下，仍有可能迫使雙方領導人槍擦走火，以致兩敗俱傷。

【華為5G】Vodafone警告英國：排除華為將失去「5G領導地位」

【中美5G角力】高通CEO：無論形勢如何變化都希望與中國繼續合作

【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口

【中美5G角力】丹麥稱只考慮用盟友5G設備　被指暗示拒用華為

責任編輯：游昊雲

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