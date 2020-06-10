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【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠

經濟脈搏 16:46 2020/06/10

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【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠

美國政府擴大封殺華為，供應商的半導體產品如使用美國技術，必須獲美國政府批准才可向華為出貨。有日本媒體報道指，華為目前面對的壓力，不只是芯片供應鏈、還包括印刷電路板（PCB）；據報，華為為了降低風險，要求PCB供應商赴中國設廠，但反應未如理想。

《日經亞洲評論》報道，面對來自美國技術的芯片產品幾乎被斷絕，華為芯片前端製程供應鏈遭到嚴重打擊，對此，中國當局開始大量採購美國電子設計自動化（EDA）軟件，供應大陸IC設計商，並藉由此管道協助華為旗下海思半導體生產處理器。

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同時，華為也希望芯片供應商能赴中國設廠，並在今年底進行封裝測試作業，華為對印刷電路板PCB製造商也提出類似要求。華為去年也導入更多中國供應商，包括長電科技、三安集成等，並讓新供應商擁有大陸廠房。

華為要求PCB供應商在華設廠

報道指出，華為曾對所有的台灣、日本以及南韓的供應商提出要求，希望他們最終都能赴中國設廠，但隨著新冠肺炎疫情爆發，讓各家廠商意識到經濟的不確定性，加上美國政府對華為進一步封鎖，華為業務受到影響。

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【華為5G】華為5G芯片庫存不足1年 美國禁怎令讓華為進入戰時狀態？

知情人士透露，面對前景不明，許多供應商保守應對，不願意隨著華為要求大舉行動，過去在封裝測試及PCB與華為有業務往來的業者，沒有立刻回應華為要求。

一名知曉內情的供應鏈主管表示，雖然華為是他們的客戶，但也必須照顧到中國市場以外的客戶，加上新冠肺炎疫情對於需求影響，美國對華為態度又抱持強烈敵意，供應商也不怨像以前一樣配合華為。

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責任編輯：鄧國強

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