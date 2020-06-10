【中國經濟】一文看懂 中國4招力推外貿企業轉內銷

新冠肺炎疫情全球蔓延，中國外貿企業出口面臨壓力，為此，中國政府近期力推外貿企業轉內銷。

國務院總理李克強昨主持國務院常務會議指出，為幫扶涉及近2億人就業的外貿企業紓困發展，在鼓勵企業拓展國際市場同時，支持適銷對路的出口產品開拓國內市場。具體做法包括：

簡化內銷認證和辦稅程序 支援電商平台、大型商業企業等展開外貿產品內銷活動 鼓勵金融機構加大信貸支持和應收賬款、存貨、訂單等質押融資 依托大型電商平台加強對中小微外貿企業直貸業務

據內地《經濟參考報》，中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東指，當前外需仍存在較大不確定性，外貿企業出口面臨較大壓力，幫助外貿企業轉型發展，要在支持外貿企業拓展國際市場的同時，鼓勵外貿企業設計適銷對路的產品，開展內銷活動。同時引導金融機構提供融資支持，增強外貿企業利用兩個市場的能力。

疫情影響 外需存較大不確定性

商務部研究院副研究員龐超然表示，相對於大型外貿企業，中小外貿企業綜合實力不強、現金儲備不多、市場地位不高，更容易受到疫情影響和衝擊。通過進一步出台措施，通過發展跨境電商等外貿新業態，幫助企業降低制度性交易成本，支援中小企業積極拓展國際市場空間，多措並舉，形成政策合力，將切實幫助中小外貿企業持續健康發展。

商務部研究院國際市場研究所副所長白明則指，國際、國內市場存在差別，因此不能想當然認為有些企業的產品在國際上有銷路，在國內市場的銷售也一定好。他舉例，比如有些外貿企業專門為國外公司貼牌加工，自己本身沒有品牌，這就為拓展國內市場增加了難度。

白明認為，國務院常務會議上制定的相關措施，一方面為外貿企業脫困指明了方向，另一方面，政府也通過支持電商平台、大型商業企業等開展外貿產品內銷活動等方法，給外貿企業搭建了內銷渠道。

他指出，外貿企業開拓國內市場時應該適當錯位，在自身的強勢領域拓展出新的市場，這樣才不會對傳統的國內市場及國內企業造成衝擊。

責任編輯：蒯宇澄

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