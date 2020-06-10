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習近平重申決勝全面建成小康社會　李克強曾提「千元之憂」

經濟脈搏 17:01 2020/06/10

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國務院總理李克強上月底在全國人大閉幕記者會表示，中國有6億人月均收入僅1000元（人民幣，下同），令外界質疑今年能否「全面脫貧」。中共總書記習近平近日赴寧夏考察時重申，決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅。

據新華社，習近平6月8日至10日赴寧夏回族自治區吳忠、銀川等地農村、社區、防洪工程、農業產業園區等，就統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展工作、鞏固脫貧攻堅成果、加強生態環境保護、推動民族團結進步進行調研。

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報道引述習近平在考察過程中提出，要全面落實中共中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，落實全國兩會工作部署，堅決打好三大攻堅戰，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，努力克服疫情不利影響，優先穩就業保民生，決勝全面建成小康社會，決戰脫貧攻堅等。

他並強調，要推動改革開放取得新突破，堅持問題導向，有的放矢推進改革，加強對改革舉措的評估問效，促進各項改革往深裡走、往實裡落，加快培育充分競爭的市場，不斷激發各類市場主體活力。

「決戰脫貧攻堅」

習近平並要求，寧夏要抓住共建「一帶一路」重大機遇，堅持對內開放和對外開放相結合，培育開放型經濟主體，營造開放型經濟環境，以更高水準開放促進更高品質發展。

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李克強5月28日在全國人大會後總理記者會上提出，中國有6億中低收入及以下民眾，平均每月收入約人民幣1000元左右。

即便受到疫情影響，中國當局仍大力宣傳要在今年完成習近平所提出的「全面脫貧」任務。李克強這番話一方面令外界關注，中國今年能否完成全面脫貧任務。

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責任編輯：鄧國強

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