新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更一周

國家網信辦今日通報，該辦當日指導北京市網信辦約談新浪微博負責人，針對微博在「蔣某輿論事件」中干擾網上傳播秩序，以及傳播違法違規信息等問題，責令其立即整改，並暫停更新微博熱搜榜一周等。

官方未有指明何謂「蔣某輿論事件」，網民就將此指向阿里巴巴淘寶天貓總裁蔣凡早前捲入的出軌風波。據報蔣凡被揭與網紅張大奕陷入桃色醜聞後，微博有關帖文被刪除，熱搜被撤下。在網信辦處罰新浪微博後，網民紛叫好，批評微博一直控制輿論。

要求整改罰款

據官方通報，國家網信辦今日指導北京市網信辦約談新浪微博負責人，就「蔣某輿論事件」責令整改，暫停更新微博熱搜榜、熱門話題榜一周，時間自今日下午3時至下周三（17日）下午3時15時，並嚴肅處理相關責任人，同時要求北京市網信辦對新浪微博依法從嚴予以罰款的行政處罰。

當局強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全管理制度，明確內部審核處置流程，既不得為違法違規信息提供傳播平台，又不得隨意干預信息正常呈現、干擾網上傳播秩序。有關部門將加強日常監管，督促相關網站平台加強內部管理和自律，依法依規開展服務。

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今年4月，蔣凡妻子在微博點名張大奕，讓對方別招惹自己老公，否則就不客氣，引爆熱話。後來微博被指瘋狂刪帖，而阿里是微博第二大股東。

惟事件已曝光，蔣凡之後被取消阿里巴巴合夥人身份，職級降級到M6（集團副總裁），取消上一財年所有獎勵，並記過處分。

責任編輯：林佩怡

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