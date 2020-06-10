【港區國安法】官方懶人包來了！外交部刊國安法6大Q&A　闡中方立場

▲ 【港區國安法】中央事權如何？英國能否監管？中國外交部6條Q&A說明

全國人大推動訂立「港區國安法」，事態演變為中美角力、乃至中國與西方國家的博弈。美國及英國等國家屢次批評，中方此舉損害香港自治，不利香港作為國際金融中心。中國外交部周三（10日）在官方網站刊出題為《關於涉港國家安全立法你需要了解的6個事實》文章，以6大謬誤的Ｑ＆Ａ（答問）方式，否定這些批評。

外交部在文中重申，為香港訂立國安法是中央事權之內，中央就算授權予香港自行按《基本法》立法，並不改變中央有關事權；同時又指，立法是要保障「一國兩制」行穩致遠，利於維護香港金融、貿易和航運中心地位，並承諾不會侵犯香港居民、法人和其他組織的合法權益。

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針對英國多次表態，外交部強調，《中英聯合聲明》沒有賦予英國在香港回歸後，對香港承擔任何責任和干預香港事務的權利。

以下是外交部文章對涉及「港區國安法」的「6條謬誤」答問解釋（關於涉港國家安全立法你需要了解的6個事實）

謬論一：中國推進涉港國家安全立法沒有法理依據，是把法律強加於香港。

事實：維護國家安全曆來是各國中央事權。中國中央政府對維護國家安全負有最大和最終的責任。世界上任何國家，無論實行單一制還是聯邦制，國家安全立法都屬于國家立法權力。全國人大是中國最高權力機關。

◆澳洲有2部國安法，英國有3部，加拿大有5部，而僅美國一家就有多達20部。

◆中國憲法第31條規定，「國家在必要時得設立特別行政區，在特別行政區內實行的制度按具體情況由全國人民代表大會以法律規定」。全國人大作爲國家最高權力機關，有權力也有責任依據憲法和基本法，根據香港特區的實際情況和需要履行維護國家安全的憲制責任，包括制定與香港特區有關的維護國家安全法律，構建有關法律制度和執行機制。全國人大作出有關決定具有堅實法律基礎和最高法律效力。

◆國家安全立法屬於國家立法權。中央政府通過基本法第23條授予香港特別行政區維護國家安全的部分立法權力，這是在「一國兩制」下作出的極特殊安排，但這不改變國家安全立法是中央事權的屬性，也不影響中央根據實際情況和需要繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制。

謬論二：中國此時推進涉港國安立法毫無必要。

事實：從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是形勢所迫，也是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策，勢在必行，刻不容緩。

◆基本法第23條授權香港特別行政區就維護國家安全自行立法，但回歸近23年來，由於反中亂港勢力和外部敵對勢力的極力阻撓、干擾，相關立法仍未完成，香港特別行政區完成23條立法實際上已經很困難。

◆一段時間以來，香港特別行政區危害國家安全的各種活動愈演愈烈，保持香港長期繁榮穩定、維護國家安全面臨著不容忽視的風險。特別是2019年香港發生「修例風波」以來，「港獨」和激進分離勢力活動日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，香港分裂分子甚至公開打出請求外國對華制裁甚至邀請美軍登陸香港的旗號，同時外部干預勢力和「台獨」勢力赤裸裸地加大干預香港事務，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重損害法治，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，必須采取有力措施依法予以防範、制止和懲治。

謬論三：涉港國安立法將破壞「一國兩制」。

事實：恰恰相反，有關立法將保障「一國兩制」行穩致遠。全國人大有關決定，開宗明義闡明國家堅定不移並全面准確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

◆「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。「一國」是根、是本。如果「一國」原則出現動搖，「兩制」就無從談起。香港出現亂象，一個重要原因是反中亂港和外部勢力無視「一國」之本，挑戰「一國兩制」的原則底線。

◆中國涉港國家安全立法後，「一國兩制」方針不會變，香港實行的資本主義制度不會變，高度自治不會變，特區法律制度不會變，特區行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權也不會受到影響。

謬論四：涉港國安立法違反《中英聯合聲明》，違反中方國際義務。

事實：中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，與《中英聯合聲明》無關。隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的條款已全部履行完畢。《中英聯合聲明》關於對港的基本方針政策是中方的政策宣示，已充分體現在全國人大所制定的基本法中。中方有關政策宣示不是對英方的承諾，而且這些政策都沒有改變，中方會繼續堅持。

◆憲法是中國的根本大法，具有最高法律地位和效力，是特別行政區制度和香港基本法的法律淵源。基本法序言中明確指出，「根據中華人民共和國憲法，全國人大制定香港基本法,規定特區實行的制度，以保障國家對香港的基本方針政策的實施。」

◆《中英聯合聲明》是中英間關於中國收回香港及有關過渡期安排的重要文件，共有8條正文和3個附件。第1條規定中國對香港恢複行使主權，第2條規定英國將香港交還給中國。香港回歸後，這兩條已同時履行完畢。第3條及附件一是關於中方對香港基本方針政策的原則闡述及具體說明，系中方的政策宣示。第4至6條和附件二、附件三規定兩國在回歸過渡期的有關安排。第7、8條是關於實施和生效的條款。與英方有關的條款隨著香港回歸和各項後續工作的完成已經都履行完畢。

◆《中英聯合聲明》沒有賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任和干預香港事務的權利。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。《中英聯合聲明》爲中英雙邊文件，不涉及其他國家，與第三國無關。主權平等、不幹涉內政是國際法和國際關系的基本准則，其他國家和組織無權假借《中英聯合聲明》幹涉香港事務。

謬論五：涉港國安立法將影響香港居民的權利和自由。

事實：有關立法不僅不會影響香港居民依法所享有的各項權利和自由，而且會使香港廣大居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使。

◆維護國家安全同尊重保障人權，從根本上來說是一致的。全國人大通過有關決定授權全國人大常委會制定有關法律，針對的只是那些分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行爲和活動以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。對絕大多數在港愛港、遵紀守法的香港居民和外國人士而言，完全沒有必要「杞人憂天」、對號入座。

◆任何維護國家安全的工作和執法，都將嚴格依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序，不會侵犯香港居民、法人和其他組織的合法權益。

謬論六：涉港國安立法將影響香港營商環境和國際金融中心地位。

事實：有關立法將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，將更有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。

◆國家安全有保障，社會才會安定有序，香港的繁榮穩定才有基礎；香港大門洞開，國家安全漏洞百出，香港社會亂象橫生、動盪不安，投資者的信心勢必受到嚴重影響。比如，「修例風波」使香港痛失保持了25年的全球最自由經濟體地位，GDP十年來首次出現負增長，失業率創下近十年新高。

◆有關立法不僅不影響外國投資者在香港的正當權益，反而有利於保障各國企業依法經營和商務往來；消除本地和外國商界人士對「暴恐」等香港社會亂象的極度擔憂，爲外國投資者營造法治更加健全、預期更加穩定可靠的營商環境。

◆澳門特別行政區2009年按照基本法第23條通過維護國家安全法。從2009年到2019年，澳門GDP增長了153%，遊客數量增長了81%，總體失業率降至十年內最低。

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責任編輯：鄧國強

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