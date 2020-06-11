【中美角力】從台積電無奈站隊  看冷戰下企業新風險

美國對中國發動貿易戰、科技戰及金融戰等，兩國交鋒愈來愈激烈，處於夾縫中跨國企業，面對不可預知的政治風險，甚至要無奈被迫站隊。其中最顯見的例子是台積電，因美國制裁而失去華為的訂單。

其董事長劉德音稱，不僅是台積電'全世界的企業都會處於兩個大國之間的夾板之中左右為難。在不明朗的形勢下面臨著被迫作出決斷的考驗。目前，科技行業首當其衝，其次則是金融業，匯豐正是另一樣板。在未來一段日子，將成為企業需要面對的新課題。

【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口

【中美貿易戰】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像

台積電為美國蘋果的智能手機等各種電子設備代工生産相當於産品大腦的半導體。與美國英特爾、韓國三星電子並稱為行業「三強」，但由於中美摩擦而導致逆風越來越強。美國5月宣佈，將禁止向華為提供使用美國生産的製造裝置生産的半導體。華為訂單佔到台積電營收額的15%左右，很可能被迫斷絕與這個第2大客戶的交易。

台積電原本是依靠美國市場發展起來的。從客戶在銷售額中所佔的比例來看，美國為60%，中國為20%。但中國的比例在過去5年裏上升了13個百分點。這是從2010年代中期開始增産華為産品的結果。

為了應對新形勢，台積電只得將重心開始轉移到美國，台積電在美國建設的首座大型工廠，將於2021年動工，2024年正式量産。台積電稱，會帶動供應商一起去美國發展。

【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」 特朗普打中美科技戰新玩法

【中美貿易戰】台積電赴美設廠一石三鳥 特朗普成大贏家

然而，轉戰美國前景並不明朗，皆因美國生產成本高，台積電1987年成立時，選擇了在台灣專門從事代工的新商業模式，這是因為可以低價聘用很多有能力的技術人員。如果轉戰美國導致收益下降，通過鉅額投資在技術競爭中保持領先地位的取勝模式有可能會發生動搖。

全世界企業 都會在大國夾縫中左右為難

劉德音在股東大會上表示不僅是台積電，全世界的企業都會處於兩個大國之間的夾板之中左右為難。事實止，美國對華展開科技戰，半導體行業只是第一波，科技行業中涉及「國家安全」範圍甚廣，其中網絡、伺服器等產品高危，相信其後不少企業都要面對台積電一樣的難題。

此外，除了科技以外，美國也開始對中國展開金融展，在西方國家針對中國大環境下，金融業同樣要面對站隊問題，匯豐及渣打最近就港區國安法表態受到英國等追擊。美國已限制退休基金等投資中國股票，對中概股收緊會計標準，國會並準備草擬法案，聲稱「旨在對破壞香港自治的中共官員和實體，以及與其有業務往來的銀行，施加嚴厲制裁。」未來不但銀行、投行及會計師行都可能受牽累。

30多年全球化下，跨國企業的業務早已跨越地域和國界；如今新冷戰即至，企業又要面對非此即彼的抉擇，對企業來說，被迫站隊就意味著要重新布局，也必將損失另一邊的生意，對全球經濟來說，絕對是倒退的做法。

本報記者：高青

【中美角力】中美緊張礙人才流動 美媒：或削弱美國AI領先地位

Nikola納指股價曾飆118% 背後有場中美未來汽車爭霸戰

【中美角力】蓬佩奧指滙豐對華卑躬屈膝 外交部促停止挑撥離間（第二版）

【中美角力】美國參議院稱華府未正確監督中國國有電訊企業 籲吊銷在美牌照

【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多 美難擋收入

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」china.hket.com

2020年書展早鳥 極限級優惠

跟進【中美角力】新形勢，立即了解