【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用

針對滙豐銀行 （00005） 支持港區國安立法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發聲明稱，中國對滙豐的「恫嚇」是一個警示故事，各國應避免在經濟上過度依賴中國。中國外交部發言人華春瑩稱這種看法「可笑」，而她借四書五經名言「萬物並育而不相害，道並行而不相悖」回應，更引發熱議，有網民留意到，國家主席習近平也曾引用同一名言。

【美國國務卿蓬佩奧發表聲明全文】

蓬佩奧（Mike Pompeo）香港時間周三（10日）發聲明，指滙豐對華卑躬屈膝，稱美國願與盟友共同對抗中國的「威脅性欺凌策略（Coercive bullying tactics）」，中方行徑顯示各國應避免經濟過度依賴中國。

華春瑩今天（10日）在記者會上回應稱，在美方一些人看來，可能世界上只有兩種人，如果不是聽美國的話、跟美國一起攻擊中國，那就一定是受到了中國的脅迫。這種看法實在是狹隘和可笑。

大家都知道，這個世界上「萬物並育而不相害，道並行而不相悖」。各國、各方、各人都有權根據事情本身的是非曲直來做出獨立的判斷，並且採取符合自身利益的行動。

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華春瑩的回應即時引起關注，有網民留意到，國家主席習近平在紀念馬克思誕辰200周年大會上發表重要講話時，也曾引用這一四書五經名言，他當時表示：

萬物並育而不相害，道並行而不相悖。我們要站在世界歷史的高度審視當今世界發展趨勢和面臨的重大問題，堅持和平發展道路，堅持獨立自主的和平外交政策，堅持互利共贏的開放戰略，不斷拓展同世界各國的合作，積極參與全球治理，在更多領域、更高層面上實現合作共贏、共同發展，不依附別人、更不掠奪別人，同各國人民一道努力構建人類命運共同體，把世界建設得更加美好。

陝西師範大學國學研究院院長曹勝高解讀稱，這句話出自《禮記·中庸》，之所以被稱為名言，在於其闡明中國人認識世界的基本方式，那就是萬物競相生長，但是彼此之間並不妨害；日月運行、四時更替各有各的規律，相互不衝突，由此形成以和而不同的眼光來看待差異性，尊重多樣性，通過兼收並蓄來彌合彼此之間的不同，那就是用求同存異的態度來尋求共識，以相互尊重的方式來化解衝突。

習近平引用這句話，實際上闡明了中國對待世界一體化和文明多樣化的態度，當前存在各種各樣的差異，在這樣的背景下，更要尊重彼此的探索，通過文明的對話、文化的交流，尋求到構建人類命運共同體的最佳方案。這句話顯示中國以合作共贏、共同發展的開放態度，尊重世界文明的多樣性，理解制度的差異性，同時也表明中國對馬克思主義基本原理的堅守，和對中國特色社會主義道路的自信。

《中庸》原是傳統五經《禮記》中的一篇，在宋代的時候被當時的儒家學者們特別抽出來，和《大學》、《論語》、《孟子》合起來叫作「四書」，從此影響左右了中國千年來的民族文化。 《中庸》的這句話，體現的正是中國人所推崇的「和而不同」思想。

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