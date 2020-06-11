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內地全面進入汛期 262萬人次受災 148條河流超警戒水位（多圖有片）

社會熱點 13:18 2020/06/11

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內地南方地區自6月2日以來暴雨如注，廣西、廣東、福建、浙江、湖南等11省（區、市）262.7萬人次受災，22.8萬人次緊急轉移安置；1300餘間房屋倒塌；農作物受災面積145.9千公頃；直接經濟損失40.4億元（人民幣，下同）。

水利部指出，今年防汛形勢很嚴峻，要做好防大洪水的準備。已先後啟動水旱災害防禦4級及3級應急響應，派出6個工作組分赴廣西、廣東等地指導防禦工作。

廣西

連日來，廣西桂林、賀州、柳州等市出現暴雨天氣，多地地質災害防治形勢告急。受強降雨影響，共有16條河流22站次出現超警洪水。

據廣西自治區應急管理廳通報，截至6月9日下午6時，洪澇災害共造成廣西127.75萬人受災，緊急轉移安置人口19.58萬人；農作物受災面積8.3萬公頃；倒塌房屋546戶838間；直接經濟損失89.17億元，其中陽朔縣46.5億元，荔浦市25.6億元。

受持續強降雨影響，灕江桂林水文站於6月9日12時30分出現146.49米的洪峯水位，超警戒水位0.49米。（新華社圖片）

廣東

今年第4輪「龍舟水」已一連5天影響廣東。佛山、廣州、惠州等地出現暴雨或特大暴雨天氣。截至9日晚上8時，廣東省共有12條河流14個站點超警戒。廣東省三防辦、省應急管理廳啓動省Ⅳ級救災應急響應，派出應急支援工作組和應急通信保障組前往受災地區。

廣東省惠州市龍門縣永漢鎮被洪水包圍。（中新社圖片）

貴州

5月中旬以來，貴州各地降雨頻繁，災害性天氣共造成全省8個市（州）36個縣（市、區）不同程度遭受洪澇及風雹災害，受災人口21.54萬。貴州省財政廳、省應急廳向近期遭受嚴重暴雨洪澇災害的從江縣、羅甸縣、普安縣等重災縣，緊急下撥省級自然災害生活補助資金680萬元。

湖南

6月6日以來，湖南遭受入汛以來最強降雨襲擊。截至6月9日上午8時，全省共8個市州21個縣市區32.1萬餘人受災，直接經濟損失達3億元。9日12時至晚上10時，長沙大部分地區陣雨，局部地區有暴雨，長沙市氣象台發布今年首個暴雨紅色預警。

江西

6月2日開始，江西省遭遇今年以來持續時間最長、影響範圍最廣、雨量和雨強最大的一次連續性暴雨天氣，目前已造成10個設區市、51個縣（市、區）的44萬多人受災，直接經濟損失4億元。

江西省新余市暴雨致部分道路被淹，大量車輛被困。（江西消防圖片）

受連日持續降雨影響，贛江江西南昌段水位緩慢升高，江心一處沙洲大部分已經被淹沒。（新華社圖片）

水利部今日（11日）舉行記者會指，當前，中國已全面進入汛期。今年以來全國累積降水量較常年同期偏多6%，共出現19次強降水過程，有148條河流發生超過警戒線水位以上的洪水。

特別是6月2日以來，江南、華南和西南東部發生了今年以來強度最大、範圍最大、持續時間最長的降雨過程，珠江流域西江和北江、長江流域湘江和鄱陽湖水系、浙江錢塘江水系部分中小河流發生超過警戒線水位的洪水，一些河流出現超過保證水位或是歷史記錄的大洪水，西江、北江均發生今年第1號洪水，局部地區發生了洪澇災害。

針對近期南方地區的暴雨洪水，水利部先後啟動水旱災害防禦4級、3級應急響應，多次發出通知作出有針對性部署，派出6個工作組分赴廣西、廣東、江西、浙江、湖南等地指導防禦工作。

水利部副部長葉建春還特別提到，湖北江河多，湖泊多，水多，不均勻，湖北的防汛任務重，汛前的準備正好還是疫情的重疊期。緊密關注湖北下一步的汛情。希望湖北不要再出現更大的問題。湖北已經在疫情下受了很大影響，希望通過各方面努力，不要讓湖北在汛期再受苦。 

責任編輯：孫民

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