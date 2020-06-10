262萬人次受災 南方暴雨致多地山洪暴發1300房屋倒塌（多圖有片）

內地南方地區自6月2日以來暴雨如注，廣西、廣東、福建、浙江等11省（區、市）262.7萬人次受災，22.8萬人次緊急轉移安置；1300餘間房屋倒塌；農作物受災面積145.9千公頃；直接經濟損失40.4億元（人民幣，下同）。廣東多地停課，中央政府啓動防汛Ⅳ級應急響應，派出工作組赴廣西指導地方開展防汛工作。

廣西

連日來，廣西桂林、賀州、柳州等市出現暴雨天氣，多地地質災害防治形勢告急。受強降雨影響，共有16條河流22站次出現超警洪水。

▲ 受持續強降雨影響，灕江桂林水文站於6月9日12時30分出現146.49米的洪峯水位，超警戒水位0.49米。（新華社圖片）

廣東

今年第4輪「龍舟水」已一連5天影響廣東。佛山、廣州、惠州等地出現暴雨或特大暴雨天氣。截至9日晚上8時，廣東省共有12條河流14個站點超警戒。廣東省三防辦、省應急管理廳啓動省Ⅳ級救災應急響應，派出應急支援工作組和應急通信保障組前往受災地區。

▲ 廣東省惠州市龍門縣永漢鎮被洪水包圍。（中新社圖片）

貴州

5月中旬以來，貴州各地降雨頻繁，災害性天氣共造成全省8個市（州）36個縣（市、區）不同程度遭受洪澇及風雹災害，受災人口21.54萬。貴州省財政廳、省應急廳向近期遭受嚴重暴雨洪澇災害的從江縣、羅甸縣、普安縣等重災縣，緊急下撥省級自然災害生活補助資金680萬元。

湖南

6月6日以來，湖南遭受入汛以來最強降雨襲擊。截至6月9日上午8時，全省共8個市州21個縣市區32.1萬餘人受災，直接經濟損失達3億元。9日12時至晚上10時，長沙大部分地區陣雨，局部地區有暴雨，長沙市氣象台發布今年首個暴雨紅色預警。

江西

6月2日開始，江西省遭遇今年以來持續時間最長、影響範圍最廣、雨量和雨強最大的一次連續性暴雨天氣，目前已造成10個設區市、51個縣（市、區）的44萬多人受災，直接經濟損失4億元。

▲ 江西省新余市暴雨致部分道路被淹，大量車輛被困。（江西消防圖片）

▲ 受連日持續降雨影響，贛江江西南昌段水位緩慢升高，江心一處沙洲大部分已經被淹沒。（新華社圖片）

責任編輯：孫民

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