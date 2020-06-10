  • 29°C
香港時間 : 2020610日 (三) 23:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

262萬人次受災 南方暴雨致多地山洪暴發1300房屋倒塌（多圖有片）

社會熱點 22:46 2020/06/10

分享：

內地南方地區自6月2日以來暴雨如注，廣西、廣東、福建、浙江等11省（區、市）262.7萬人次受災，22.8萬人次緊急轉移安置；1300餘間房屋倒塌；農作物受災面積145.9千公頃；直接經濟損失40.4億元（人民幣，下同）。廣東多地停課，中央政府啓動防汛Ⅳ級應急響應，派出工作組赴廣西指導地方開展防汛工作。

廣西

連日來，廣西桂林、賀州、柳州等市出現暴雨天氣，多地地質災害防治形勢告急。受強降雨影響，共有16條河流22站次出現超警洪水。

受持續強降雨影響，灕江桂林水文站於6月9日12時30分出現146.49米的洪峯水位，超警戒水位0.49米。（新華社圖片）

廣東

今年第4輪「龍舟水」已一連5天影響廣東。佛山、廣州、惠州等地出現暴雨或特大暴雨天氣。截至9日晚上8時，廣東省共有12條河流14個站點超警戒。廣東省三防辦、省應急管理廳啓動省Ⅳ級救災應急響應，派出應急支援工作組和應急通信保障組前往受災地區。

廣東省惠州市龍門縣永漢鎮被洪水包圍。（中新社圖片）

貴州

5月中旬以來，貴州各地降雨頻繁，災害性天氣共造成全省8個市（州）36個縣（市、區）不同程度遭受洪澇及風雹災害，受災人口21.54萬。貴州省財政廳、省應急廳向近期遭受嚴重暴雨洪澇災害的從江縣、羅甸縣、普安縣等重災縣，緊急下撥省級自然災害生活補助資金680萬元。

湖南

6月6日以來，湖南遭受入汛以來最強降雨襲擊。截至6月9日上午8時，全省共8個市州21個縣市區32.1萬餘人受災，直接經濟損失達3億元。9日12時至晚上10時，長沙大部分地區陣雨，局部地區有暴雨，長沙市氣象台發布今年首個暴雨紅色預警。

江西

6月2日開始，江西省遭遇今年以來持續時間最長、影響範圍最廣、雨量和雨強最大的一次連續性暴雨天氣，目前已造成10個設區市、51個縣（市、區）的44萬多人受災，直接經濟損失4億元。

江西省新余市暴雨致部分道路被淹，大量車輛被困。（江西消防圖片）

受連日持續降雨影響，贛江江西南昌段水位緩慢升高，江心一處沙洲大部分已經被淹沒。（新華社圖片）

責任編輯：孫民

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道

相關文章

新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
今日
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
2020/06/09
【京東上市】「最年輕富豪」奶茶妹27歲擁逾600億身家 網民讚「人生贏家」
【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈
今日
【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈
【海南自貿港】衝擊香港偽命題 海南發展需腳踏實地
2020/06/09
【海南自貿港】衝擊香港偽命題 海南發展需腳踏實地
台灣也搞「地攤經濟」？ 蔡英文逛基隆廟口夜市谷消費
今日
台灣也搞「地攤經濟」？ 蔡英文逛基隆廟口夜市谷消費
暴雨 經濟 廣東省 佛山 惠州 江西省 貴州省 廣州 桂林 長沙

下一篇文章

【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】哈佛分析衛星圖及百度：疫情或去年夏末已在武漢爆發
【新冠肺炎】哈佛分析衛星圖及百度：疫情或去年夏末已在武漢爆發
美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒
美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
【中美角力】得疫苗者得天下 中美疫苗競賽有三大原因
【中美角力】得疫苗者得天下 中美疫苗競賽有三大原因
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭
【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈
【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈