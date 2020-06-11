▲ 【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位 如果下台中國會懷念他

中美角力不斷升級。新加坡前駐聯合國大使馬凱碩在美國雜誌《國家利益（The National Interest）》發表文章，指特朗普應對新冠疫情和處理種族歧視抗議不力，客觀上提高了北京的地位。中國現在被認為是更有能力應對挑戰的國家，特朗普下台後，「中國會想念他」。

Strange as it may sound, China will miss the Trump administration, if, and when, it goes.

本身亦為新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長的馬凱碩（Kishore Mahbubani），在這篇題為「特朗普政府為何幫助了中國（Why the Trump Administration Has Helped China）」的文章指出，毫無疑問特朗普是1971年中美雙方關係正常化以來，北京必須應對的、對中國最強硬的美國政府。特朗普發動了貿易戰對中國經濟造成了損害，限制了高科技產品技術出口削弱華為。甚至提出引渡孟晚舟，將西方法律應用於中國公民，讓中國人回想起備受羞辱的世紀。

特朗普與盟友翻臉 給中國地緣政治空間

但馬凱碩認為，特朗普的「中國政策」儘管強硬但缺乏周全，全面和長期的戰略。沒有聽從像基辛格或佐治·凱南（George Kennan）這樣有關鍵戰略思想專家的明智建議。肯楠認為，與蘇聯進行競爭的長期結果將取決於「美國為世界提供的公共財政」和「面對內部挑戰是否具有精神活力」。特朗普政府在這兩項指標都往相反的方向走。

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馬凱碩在文章中又指出有，佐治·凱南曾強調過美國必須積極培養朋友和盟友，但特朗普政府卻嚴重破壞與朋友和盟友的關係，「美國在世界最需要世衛組織的時候，尤其是為貧窮的非洲提供幫助之際選擇退出，是極其不負責任的行為」，特朗普至威脅要對加拿大、墨西哥、德國、法國等盟友徵收關稅。

羞辱中國」激民族主義 中國民眾更信任中共

「毫無疑問，全球對美國尊重的減弱，為中國打開了更多的地緣政治空間」。馬凱碩更稱，特朗普政府可能會讓美國成為可有可無的國家，給中國送上另一份地緣政治禮物。

「馬凱碩還認為，特朗普忽略了肯楠對於美國的另一個明智建議：不要侮辱對手。

沒有一個美國政府像特朗普行政團隊這樣的侮辱中國。」特朗普公開多次表示：「中國的不當行為模式眾所周知，中國數10年來大佔國便宜。

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馬凱碩指出，從理論上講，這種侮辱可能會損害中國在其本國人民心中的地位，效果卻相反！根據最新的《艾德曼信任指標》，人民對政府信任度最高的國家是中國，高達百分之90。「中國人民也敏銳地意識到，北京在處理冠狀病毒危機方面比美國做得更好。「不斷羞辱中國，只會激起中國強烈的民族主義，提高中國政府的聲譽」。

馬凱碩因此認為，如有美國戰略思想家認為美國與中國對弈不會失敗，這是不明智的。美國100年來沒有輸掉一場大賽，但從未遭遇像中國這樣強大的競爭對手。當特朗普政府離、並且美國再次嘗試制定對華長期戰略時，它應該考慮一個現在無法想像的選擇：強大的中華文明和強大的美國可以在21世紀和平共處。

【馬凱碩（Kishore Mahbubani）：Why the Trump Administration Has Helped China全文】

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責任編輯：鄧國強

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