【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他

中美角力不斷升級。新加坡前駐聯合國大使馬凱碩在美國雜誌《國家利益(The National Interest)》發表文章,指特朗普應對新冠疫情和處理種族歧視抗議不力,客觀上提高了北京的地位。中國現在被認為是更有能力應對挑戰的國家,特朗普下台後,「中國會想念他」。

Strange as it may sound, China will miss the Trump administration, if, and when, it goes.