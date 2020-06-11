【中美角力】美發報告批中國遏制宗教 中方則指疫情突顯美國人權危機

▲ 美發報告批中國遏制宗教 憂港自治受損影響宗教自由

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公布年度宗教自由報告，點名中國嚴重侵犯宗教自由，加大打壓宗教力度。中國人權研究會則發表文章，批評美國政府在應對新冠疫情上不負責任，更凸顯出美國長期存在的種族歧視等問題，導致美國民眾陷入人權災難。

蓬佩奧：憂香港宗教自由受影響

蓬佩奧在記者會上指出，中國政府對宗教打壓力道持續加大，現在更要求宗教團體聽從指令，將共產黨教條注入個別宗教教義與信仰中，不只持續大規模監禁維吾爾族人，也繼續壓迫藏傳佛教徒、天主教徒與法輪功成員。他特別提及他上週與六四參與者王丹等人首次會面，並再抨擊中國「下流利用」美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）悲劇事件推動自身政治目的。

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在新疆方面，報告表示，美國政府估計有超過100萬名維吾爾族、哈薩克族、回族及其他穆斯林少數民族成員，被中國政府監禁在特別建造的新疆集中營。這些人只因為自身宗教信仰與種族就「被消失」，或遭到政治洗腦、身心虐待等。此外，報告指出，有數百名遭逮捕或監禁的知名維族知識份子、醫生、記者、藝術家及學者等專業人士，目前仍下落不明。有報道指出，部分人士在審問期間傷勢過重，因而喪命。

在西藏部分，報告指出，西藏自治區及其他西藏區域有傳出民眾因為信仰，就「被消失」或遭逮捕及虐待。曾遭拘禁的人士據稱，他們曾被打到失去意識或是被用電擊棒攻擊。

針對港澳地區，報告指出，有天主教團體參與反修例示威運動，突顯香港與中國宗教自由程度差異；指國外宗教自由團體也擔憂，若香港自治遭進一步侵蝕，恐對當地宗教自由造成影響。

中國人權研究會：美種族歧視、弱勢群體權益保障不力

另一方面，中國人權研究會則發表文章，批評美國政府在應對新冠病毒疫情上自利短見、任性低效和不負責任，不僅造成約200萬美國民眾感染病毒、11萬多人死亡的悲劇，更使得美國長期存在的社會撕裂、貧富分化、種族歧視、弱勢群體權益保障不力等問題充分暴露和持續惡化，導致美國民眾陷入深重的人權災難。

文章表示，面對美國國內疫情蔓延對公民生命權和健康權的巨大威脅，美國政府非但未將精力投入疫情防控，反而揮舞霸權大棒四處煽風點火，試圖轉移視線、推卸責任，對國際社會團結合作應對疫情造成嚴重破壞。

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責任編輯：游昊雲