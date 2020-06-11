【中美角力】美發報告批中國遏制宗教 憂港自治受損影響宗教自由

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公布年度宗教自由報告，點名中國嚴重侵犯宗教自由。蓬佩奧指出北京加大打壓宗教力道，不只大規模監禁維族，也持續打壓藏傳佛教、天主教及法輪功成員。而報告則提到，有外國宗教團體擔心，若香港自治遭進一步侵蝕，恐對香港宗教自由造成影響。

蓬佩奧在記者會上指出，中國政府對宗教打壓力道持續加大，現在更要求宗教團體聽從指令，將共產黨教條注入個別宗教教義與信仰中，不只持續大規模監禁維吾爾族人，也繼續壓迫藏傳佛教徒、天主教徒與法輪功成員。他特別提及他上週與六四參與者王丹等人首次會面，並再抨擊中國「下流利用」美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）悲劇事件推動自身政治目的。

▲ 美發報告批中國打壓宗教 憂港自治受損影響宗教自由

而報告則指出，中國政府目前承認佛教、道教、伊斯蘭教、基督教與天主教等5個官方宗教，但只有隸屬當局認可協會底下的宗教團體，能夠登記立案並舉辦宗教儀式。中國境內持續傳出有宗教人士於拘留期間死亡；人民因信仰遭當局騷擾、逮捕、拘禁、虐待或強灌中共意識形態等事件，也時有所聞。

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在新疆方面，報告表示，美國政府估計有超過100萬名維吾爾族、哈薩克族、回族及其他穆斯林少數民族成員，被中國政府監禁在特別建造的新疆集中營。這些人只因為自身宗教信仰與種族就「被消失」，或遭到政治洗腦、身心虐待等。

此外，報告指出，有數百名遭逮捕或監禁的知名維族知識份子、醫生、記者、藝術家及學者等專業人士，目前仍下落不明。有報道指出，部分人士在審問期間傷勢過重，因而喪命。

在西藏部分，報告指出，西藏自治區及其他西藏區域有傳出民眾因為信仰，就「被消失」或遭逮捕及虐待。曾遭拘禁的人士據稱，他們曾被打到失去意識或是被用電擊棒攻擊。

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報告表示，中國持續限制佛教修道院及相關機構規模，並自2016年起開始將僧尼從修道院中驅逐，且禁止他們在其他地方從事信仰活動。報告引用多項數據來源指出，2016年以來，約有6000名至1萬7000名藏族及漢族僧尼，自喇榮五明佛學院、亞青鄔金禪林被驅逐。

針對港澳地區，報告特別關注香港反修例運動效應，及澳門旅遊局去年於國慶70週年期間，在知名地標「大三巴牌坊」投射中國國徽光雕的行徑。報告指出，有天主教團體透過反修例示威運動，突顯香港與中國宗教自由程度差異；國外宗教自由團體也擔憂，若香港自治遭進一步侵蝕，恐對當地宗教自由造成影響。

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責任編輯：游昊雲