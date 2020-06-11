  • 31°C
香港時間 : 2020611日 (四) 11:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美5G角力】兩組數據藏玄機　中國謀破美國華為封殺令

經濟脈搏 11:31 2020/06/11

分享：

【中美5G角力】兩組數據藏玄機　中國謀破美國華為封殺令

特朗普政府上月升級封殺華為的手段，要求採用美國製設備或依美國軟件、技術設計的芯片（晶片）廠商，必須取得美方核准，才能向華為供貨。華為面臨芯片供應中斷的風險。有媒體曝光兩組數據，反映華為或正採取緊急措施應對，試圖在美國「封殺令」中打出一個缺口，主調是增加芯片或相關生產要素的庫存。

日經新聞報道，美國加碼封殺華為後，兩家美國電子設計自動化（EDA）軟件商－－新思科技（Synopsys）和益華電腦（Cadence Design Systems）獲利增長並無減緩跡象，全拜中國地方政府大舉採購之賜。日本專家揣測，中國地方政府採購的EDA，可能會提供給華為使用，技援華為日後自行生產芯片。　

其一：地方政府採購EDA增加

新思科技和益華電腦提供的EDA軟體，對IC設計商而言，是不可或缺的工具，能協助繪製下世代處理器的藍圖，這個先進技術的進入門檻很高，中國尚未出現能取代的供應商。

【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠

【華為5G】美國封殺令來勢洶洶　中方怎反擊需慎思兩問題

報道指，華為遭到美國封殺後，新思科技和益華電腦不愁沒有定單，因為中國地方政府立即填補了定單缺口。日本機械振興協會經濟研究所首席研究員井上浩樹（Koki Inoue）表示︰「中國地方政府正在大舉採購ＥＤＡ軟體，必須留意這個現象」。

據稱，中國地方政府設立的投資公司已對無晶圓廠IC設計公司投注資源，全中國估計有近500家這類公司。

其二：台積電等出貨增　疑有關方面增庫存

另一方面，台灣媒體報道，全球芯片代工龍頭台積電公布，5月營收938.19億元（新台幣，下同），月減2.3%、但按年急增16.6%，雖連續2個月滑落千億元以下。但業界預期隨着美國擴大圍堵華為，華為產品趕投產、趕出貨，以作庫存，此舉帶動台積電6月營收可望彈跳到新高水準。

外媒稍早前亦報道，華為向台灣另一芯企聯發科採購的芯片數量，比以往大漲300%。華為此前也一直跟第三方手機芯片供應商有合作，只是此前的佔比不大。據指，華為目前對外採購的芯片數量大幅增長，特別對聯發科的定單，很可能是增加庫存，應對美國封殺。

【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關

一文看懂任正非點睇中國未來：國家前途在開放　民粹主義害國

【華為5G】任正非密談曝光：華為處戰時狀態 他以這段影片激勵下屬（有片）

【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口

【華為5G】華為5G芯片庫存不足1年 美國禁怎令讓華為進入戰時狀態？

【華為5G】英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目

【中美角力】蓬佩奧籲歐洲封殺華為　美半導體業界促華府出資2868億保領先

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

相關文章

【華為5G】Vodafone警告英國：排除華為將失去「5G領導地位」
2020/06/10
【華為5G】Vodafone警告英國：排除華為將失去「5G領導地位」
【華為5G】北約秘書長談華為：英國5G審查對確保安全至為重要
2020/06/10
【華為5G】北約秘書長談華為：英國5G審查對確保安全至為重要
【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠
今日
【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠
【中美5G角力】兩組數據藏玄機　中國謀破美國華為封殺令
今日
【中美5G角力】兩組數據藏玄機　中國謀破美國華為封殺令
晶片 處理器 台積電 華為 美國 日本 中國 台灣 5G 軟件

下一篇文章

【中美角力】從台積電無奈站隊 看冷戰下企業新風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多　美難擋收入
【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多　美難擋收入
【華為5G】Vodafone警告英國：排除華為將失去「5G領導地位」
【華為5G】Vodafone警告英國：排除華為將失去「5G領導地位」
【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠
【華為5G】不只芯片供貨遇困難　日媒曝華為供應商拒赴華設廠
【去中國化】日本政府資助產業去中國化 日企為何說「做不到」？
【去中國化】日本政府資助產業去中國化 日企為何說「做不到」？
傳謀狙擊港元Kyle Bass對中國存敵意　胡錫進曾批他惡毒
傳謀狙擊港元Kyle Bass對中國存敵意　胡錫進曾批他惡毒
【中澳關係】若失去中國留學生 澳洲會損失多少？
【中澳關係】若失去中國留學生 澳洲會損失多少？