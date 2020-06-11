▲ 【中美5G角力】兩組數據藏玄機 中國謀破美國華為封殺令

特朗普政府上月升級封殺華為的手段，要求採用美國製設備或依美國軟件、技術設計的芯片（晶片）廠商，必須取得美方核准，才能向華為供貨。華為面臨芯片供應中斷的風險。有媒體曝光兩組數據，反映華為或正採取緊急措施應對，試圖在美國「封殺令」中打出一個缺口，主調是增加芯片或相關生產要素的庫存。

日經新聞報道，美國加碼封殺華為後，兩家美國電子設計自動化（EDA）軟件商－－新思科技（Synopsys）和益華電腦（Cadence Design Systems）獲利增長並無減緩跡象，全拜中國地方政府大舉採購之賜。日本專家揣測，中國地方政府採購的EDA，可能會提供給華為使用，技援華為日後自行生產芯片。

其一：地方政府採購EDA增加

新思科技和益華電腦提供的EDA軟體，對IC設計商而言，是不可或缺的工具，能協助繪製下世代處理器的藍圖，這個先進技術的進入門檻很高，中國尚未出現能取代的供應商。

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報道指，華為遭到美國封殺後，新思科技和益華電腦不愁沒有定單，因為中國地方政府立即填補了定單缺口。日本機械振興協會經濟研究所首席研究員井上浩樹（Koki Inoue）表示︰「中國地方政府正在大舉採購ＥＤＡ軟體，必須留意這個現象」。

據稱，中國地方政府設立的投資公司已對無晶圓廠IC設計公司投注資源，全中國估計有近500家這類公司。

其二：台積電等出貨增 疑有關方面增庫存

另一方面，台灣媒體報道，全球芯片代工龍頭台積電公布，5月營收938.19億元（新台幣，下同），月減2.3%、但按年急增16.6%，雖連續2個月滑落千億元以下。但業界預期隨着美國擴大圍堵華為，華為產品趕投產、趕出貨，以作庫存，此舉帶動台積電6月營收可望彈跳到新高水準。

外媒稍早前亦報道，華為向台灣另一芯企聯發科採購的芯片數量，比以往大漲300%。華為此前也一直跟第三方手機芯片供應商有合作，只是此前的佔比不大。據指，華為目前對外採購的芯片數量大幅增長，特別對聯發科的定單，很可能是增加庫存，應對美國封殺。

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責任編輯：鄧國強

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