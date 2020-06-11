  • 32°C
香港時間 : 2020611日 (四) 13:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】港大估湖北220萬人曾染新冠病毒　比官方確診多逾30倍

社會熱點 12:37 2020/06/11

分享：

港大估湖北220萬人曾染病 比官方公佈的約6.7萬高逾30倍

由港大微生物學系講座教授袁國勇率領的團隊研究推算，最先爆發新冠肺炎湖北省，約有220萬人曾染病。中國疾病預防控制中心主任高福等學者近日則發表文章指出，若無圍堵措施，内地的新冠病毒患者人數將增加67倍。

袁國勇的團隊檢測從湖北回港並無症狀的452名港人，當中17人即3.8%有新冠病毒抗體，比率遠高於經核酸檢測確診的患者。研究據此推算，湖北5900萬人口中，可能有220萬人曾感染2019冠狀病毒，遠高於官方公布的6萬7000人逾30倍，估計當地97%感染者因為無明顯病徵而沒有確診。

而高福以及中國疾控中心副主任馮子健團隊最近在國際醫學期刊「刺針」發表文章，指出新冠病毒比季節性流感更嚴重、傳染性更強，前者基本再生數（R0）是後者的兩倍，後者通常僅1.8%的病例需要住院，但前者僅在中國就有過半病例需要住院。

【新冠肺炎】哈佛分析衛星圖及百度：疫情或去年夏末已在武漢爆發

【新冠肺炎】疫情令中國朋友圈更大 抗疫白皮書稱不接受濫訴索賠

此外，流感的病死率約為0.1%，而新冠病毒的病死率據估計在重災區湖北省為5.9%，湖北以外則為0.98%。文章並引用倫敦帝國理工學院的研究估計，經調整年齡後，中國全人群的感染死亡比為0.66%。

這篇研究文章表示，自疫情初始至今，中國採取兩種應對策略，分別是圍堵及壓制。圍堵策略適用於疫情早期，此時病例尚集中於局部地區，採取特定措施可阻斷人際傳播以及向其他區域擴散。圍堵策略的核心措施是積極發現並管理病例，隔離醫學觀察密切接觸者進行追蹤，必要時限制局部地區的人員流動。

文章說，國務院建立聯防聯控機制領導並協調各部門，能夠快速動員各類必要資源，可及時地大規模調配醫療資源。例如兩天之內在武漢建成3間方艙醫院，以及將3間P3移動實驗室從其他城市轉移到武漢，使當地病毒檢測能力在2月達到每天3.5萬人次。

【世衛譚德塞】被問及中國抗疫白皮書  譚德塞沉默10秒下屬代答

【中美角力】得疫苗者得天下 中美疫苗競賽有三大原因

文章表示，透過研究模型估計，如果沒有圍堵措施，中國的患者數目將增加67倍，而發現並隔離病例、追蹤和隔離醫學觀察密切接觸者是圍堵策略的最有效措施，比旅行限制和減少接觸的措施更為有效，能夠避免更多的人員感染。

文章進一步指出，當疫情在多個地區呈不同程度的爆發、而透過圍堵策略難以將傳播限制在局部地區時，就要採用壓制策略。壓制策略的核心措施與圍堵相似，並且在成功進行圍堵後也應立即實施壓制策略，以鞏固成果、防止外來病例移入，避免重新出現社區傳播。

【新冠病毒疫苗】康希諾實驗疫苗接種後28天顯效 中國躋身領先

【新冠肺炎】疫情令中國朋友圈更大 抗疫白皮書稱不接受濫訴索賠

【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人

【新冠肺炎】中國團隊發現兩種可阻斷新冠病毒抗體 有望用於疫苗

責任編輯：游昊雲

相關文章

【新冠肺炎】疫情令中國朋友圈更大 抗疫白皮書稱不接受濫訴索賠
2020/06/08
【新冠肺炎】疫情令中國朋友圈更大 抗疫白皮書稱不接受濫訴索賠
【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人
2020/06/08
【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人
【世衛譚德塞】被問及中國抗疫白皮書 譚德塞沉默10秒下屬代答
2020/06/09
【世衛譚德塞】被問及中國抗疫白皮書 譚德塞沉默10秒下屬代答
【去中國化】3組數據話你知　印度「去中國化」談何容易？
2020/06/10
【去中國化】3組數據話你知　印度「去中國化」談何容易？
疫情 人口 袁國勇 中國疾病預防控制中心 中國 湖北省 武漢 冠狀病毒 流感 肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎疫苗】研製有重大進展？中國為赴海外國企員工　秘密試種新冠疫苗

下一篇文章

美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用
【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭
【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈
【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈
262萬人次受災 南方暴雨致多地山洪暴發1300房屋倒塌（多圖有片）
262萬人次受災 南方暴雨致多地山洪暴發1300房屋倒塌（多圖有片）
美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒
美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒