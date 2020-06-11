【肺炎疫情】港大估湖北220萬人曾染病 比官方公佈的約6.7萬高逾30倍

由港大微生物學系講座教授袁國勇率領的團隊研究推算，最先爆發新冠肺炎湖北省，約有220萬人曾染病。中國疾病預防控制中心主任高福等學者近日則發表文章指出，若無圍堵措施，内地的新冠病毒患者人數將增加67倍。

袁國勇的團隊檢測從湖北回港並無症狀的452名港人，當中17人即3.8%有新冠病毒抗體，比率遠高於經核酸檢測確診的患者。研究據此推算，湖北5900萬人口中，可能有220萬人曾感染2019冠狀病毒，遠高於官方公布的6萬7000人逾30倍，估計當地97%感染者因為無明顯病徵而沒有確診。

▲ 港大估湖北220萬人曾染病 中國疾控中心稱沒圍堵恐多67倍患者

而高福以及中國疾控中心副主任馮子健團隊最近在國際醫學期刊「刺針」發表文章，指出新冠病毒比季節性流感更嚴重、傳染性更強，前者基本再生數（R0）是後者的兩倍，後者通常僅1.8%的病例需要住院，但前者僅在中國就有過半病例需要住院。

【新冠肺炎】哈佛分析衛星圖及百度：疫情或去年夏末已在武漢爆發

【新冠肺炎】疫情令中國朋友圈更大 抗疫白皮書稱不接受濫訴索賠

此外，流感的病死率約為0.1%，而新冠病毒的病死率據估計在重災區湖北省為5.9%，湖北以外則為0.98%。文章並引用倫敦帝國理工學院的研究估計，經調整年齡後，中國全人群的感染死亡比為0.66%。

這篇研究文章表示，自疫情初始至今，中國採取兩種應對策略，分別是圍堵及壓制。圍堵策略適用於疫情早期，此時病例尚集中於局部地區，採取特定措施可阻斷人際傳播以及向其他區域擴散。圍堵策略的核心措施是積極發現並管理病例，隔離醫學觀察密切接觸者進行追蹤，必要時限制局部地區的人員流動。

文章說，國務院建立聯防聯控機制領導並協調各部門，能夠快速動員各類必要資源，可及時地大規模調配醫療資源。例如兩天之內在武漢建成3間方艙醫院，以及將3間P3移動實驗室從其他城市轉移到武漢，使當地病毒檢測能力在2月達到每天3.5萬人次。

【世衛譚德塞】被問及中國抗疫白皮書 譚德塞沉默10秒下屬代答

【中美角力】得疫苗者得天下 中美疫苗競賽有三大原因

文章表示，透過研究模型估計，如果沒有圍堵措施，中國的患者數目將增加67倍，而發現並隔離病例、追蹤和隔離醫學觀察密切接觸者是圍堵策略的最有效措施，比旅行限制和減少接觸的措施更為有效，能夠避免更多的人員感染。

文章進一步指出，當疫情在多個地區呈不同程度的爆發、而透過圍堵策略難以將傳播限制在局部地區時，就要採用壓制策略。壓制策略的核心措施與圍堵相似，並且在成功進行圍堵後也應立即實施壓制策略，以鞏固成果、防止外來病例移入，避免重新出現社區傳播。

【新冠病毒疫苗】康希諾實驗疫苗接種後28天顯效 中國躋身領先

【新冠肺炎】疫情令中國朋友圈更大 抗疫白皮書稱不接受濫訴索賠

【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人

【新冠肺炎】中國團隊發現兩種可阻斷新冠病毒抗體 有望用於疫苗

責任編輯：游昊雲