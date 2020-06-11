【新冠肺炎】歐盟點名中俄散播假訊息  中國駐歐盟使團：中方是受害者

新冠肺炎疫情在全球蔓延，歐盟委員會周三（6月10日）發表報告，點名中國、俄羅斯在疫情期間散播不實資訊。中國駐歐盟使團發言人強調，中方是虛假訊息的受害者，批評歐方有關文件選擇性提及中國，對蓄意反華和違背科學的真正虛假訊息不聞不問，促歐方秉持客觀公正立場，科學理性處理相關問題。

中國駐歐盟使團發言人指出，中方一貫反對製造和傳播虛假訊息，反對任何人、任何機構採取這種行為，而中方是虛假訊息的受害者。

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發言人表示，中歐雙方在此次抗疫展現人道主義情懷和守望相助、相互支援的友好情誼，強調中歐非制度性競爭對手，而是全面戰略夥伴。又稱中國不會輸出制度和發展模式，也無意去參與「敘事之爭」，認為當前散佈虛假訊息、相互指責無助抗疫國際合作，國際應共同抵制虛假訊息，和衷共濟、精誠合作，早日戰勝疫情。

歐盟外交高官：不會與中國冷戰

歐盟委員會的報告指，外國參與者和某些第三國，特別是俄羅斯和中國，已歐盟、其周邊地區甚至全球展開有有針對性的影響行動和虛假訊息宣傳活動。歐盟委員會副主席Vera Jourova表示，為對抗假訊息，歐盟將與網路到公共機構的所有相關參與者合作，支持獨立的事實查檢。

▲ Vera Jourova（右）點名中俄，針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假訊息宣傳活動。Josep Borrell補充，歐盟是應對假訊息，不是與中國對抗，也不會與中國冷戰。

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據報，這是歐盟方面正式將中國列為散播不實資訊者，外界關注會否引發中歐政治摩擦。

不過，歐盟外交政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）表示，歐盟是在應對假訊息，不是與中國對抗，也不會與中國進行任何形式的冷戰。

責任編輯：林佩怡

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