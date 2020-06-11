歐盟監管部門設工作組 審查抖音歐洲業務

中國短片平台抖音（海外版稱TikTok）近年風靡全球，但同時引起外界對其私隱安全風險的憂慮。 歐盟監管部門周三（6月10日）表示，抖音的歐洲業務將受到一個工作組的審查。

歐洲數據保護委員會（EDPB）表示，將成立一個工作組，評估抖音在歐盟的活動。工作組將協調潛在行動，尋求全面了解抖音在歐盟的流程及業務。

早前歐盟一位議員擔心抖音的數據收集方法和安全及隱私風險，要求作出評估。另外，荷蘭數據保護委員會上月決定對抖音保護未成年人數據的政策啟動調查，稱抖音深受該國兒童喜愛。

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外電指出，抖音正面對美國對其是否危害國家安全的質疑，否認其受中國政府控制或用戶數據面臨風險的說法。

美國5大軍種早前已宣布全面禁用抖音，不許官兵在任何政府配發的裝置上使用抖音，亦促請部隊人員及其家屬刪除個人手機上的抖音。此外，美國運輸安全管理局亦以抖音涉及國家安全問題為由，禁止員工使用抖音製作和該機構相關的影片。

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責任編輯：林佩怡

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