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【新冠肺炎疫苗】研製有重大進展？中國為赴海外國企員工　秘密試種新冠疫苗

社會熱點 12:54 2020/06/11

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新冠肺炎疫情未見止息，各國加緊研發和測試疫苗。外電報道，中國為一些打算出國工作的國企員工提供疫苗，這也表明中國在檢驗本土疫苗是否有效上的速度之快。因中國的新增病例數日漸減少，疫苗將需要在感染仍在增長的海外進行檢測。

目前尚不確定有多少員工接受疫苗，也不知道他們的不良反應和免疫反應會否被追蹤。但他們在中國以外那些疫情仍未受控地區的反應，將讓人們更快看到此種疫苗的潛力。

中國若在疫苗競賽勝出 可擴大影響力

據彭博報道，中國為一些國企員工提供了兩種疫苗，打算出國工作的員工可自願選擇由中國生物技術集團有限公司，或CNBG開發的疫苗。這樣不僅可以保護他們免受病毒侵害，他們的經歷還能讓疫苗的藥效數據更完善。

【中美角力】得疫苗者得天下 中美疫苗競賽有三大原因

【新冠病毒疫苗】康希諾實驗疫苗接種後28天顯效 中國躋身領先

CNBG是競標成功研發針對新型冠狀病毒的疫苗的中國公司之一。目前，有五種中國候選疫苗處於人體試驗階段，與阿斯利康（AstraZeneca Plc）和摩登那（Moderna Inc.）等全球製藥公司正在開發的產品競爭。CNBG 的母公司國藥控股的董事長Liu Jingzhen 上月對媒體表示，CNBG的疫苗已在2000人身上進行試驗，沒有「出現明顯不良反應」的報告。CNBG的一位發言人表示拒絕評論。

實驗疫苗目前處於II期試驗中，並正在評估其對人體的安全性。他們的防止病毒感染的能力只有在 III期試驗中才能明確，這也是獲得市場批准的最後障礙。數以千計的人要接種疫苗，以觀察它在疫情活躍爆發環境中是否有效。據一些中國媒體報道，除了正在進行的臨床試驗，Liu Jingzhen以及該公司的幾百名高層和員工都自願接種。

北京已動員衛生部門，藥品監管機構和研究機構與當地公司全天候合作，希望研發出世界上首個有效疫苗。如果中國在疫苗競賽中取得成功，它將獲得更大的地緣政治影響力。國家主席習近平已承諾讓疫苗全球共享。

【肺炎疫情】中國發表全球首個疫苗人體臨床數據 疾控中心稱疫苗年底可應急使用

美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒

【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人

責任編輯：尹航

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