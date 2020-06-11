【港區國安法】英美合作促中國重新考慮港區國安法 約翰遜稱須向北京發聲

中國推動訂立港區國安法備受國際關注，英國表示，將繼續與美國合作，敦促中國重新考慮港區國安法。英國首相約翰遜表示，英國必須就香港問題等「嚴重關切」，向北京發聲。

約翰遜周三（6月10日）表示，英國須繼續中國合作，但亦須能夠就新冠病毒起源、香港及關鍵國家基礎設施等嚴重關切，向北京發聲，「必須完全自由地向北京大聲明確地提出這些問題，這是我們將繼續做的事情」。

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約翰遜的發言人James Slack當日在電話會議上稱，英國將繼續與美國合作，敦促中國重新考慮將對香港實施的安全法。

James Slack表示，如果中國推進這項安全立法，將與中英聯合聲明中的義務直接衝突，而聯合聲明是在聯合國登記的具有法律約束力的條約。

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責任編輯：林佩怡

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