【中國經濟】美聯儲維持近零息至2022年底 對中國有何啟示？

聯儲局凌晨公布議息結果，一如市場預期，維持利率不變，聯邦基金利率介乎0至0.25厘。儲局預期維持近零利率至2022年底。分析認為，中國貨幣政策抉擇更多取決於經濟基本面，目前低物價為貨幣政策提供了調控空間，預計下半年降准降息的可能性仍存。

目前，中國貨幣政策空間依然較大，4月15日，中國人行下調1年期中期借貸利率(MLF)利率20基點至2.95%，4月20日，一年期市場報價利率(LPR)調降20基點；五年期以上調降10基點，分別為3.85%和4.65%。4月24日，人行對當日到期的2674億元定向中期借貸便利(TMLF)進行續做，並將操作利率下調20基點，與MLF中標利率持平。

而5月消費通脹回落至2.4%以及持續的工業品通縮，料會為貨幣政策留出更多空間。

市場關注，進入6月，中國人行的「降准降息」會來嗎？

業內指人行6月降准或「落空」

方正證券首席經濟學家顏色表示，預計未來央行仍會進行MLF操作，將通過LPR加點部分考核進一步推動降低貸款利率。降准降息的目的是降低貸款利率，使實體經濟得到好處。貸款利率已明顯下降，且央行會進一步考核加點。通過加強管理、加強對銀行的要求，可進一步壓縮貸款利率。這將是6月降低貸款利率的主要方式。

對於降准，他認為，未來會降但未必在6月。目前中國9.4%的準備金率，不高不低，要降的話未來也就兩次左右的空間。

中國民生銀行首席研究員溫彬分析，6月8日中國央行開展1200億元7天逆回購操作，並表示將於6月15日左右對本月到期的7400億元MLF一次性續做，預計6月份降准或將「落空」。

考慮到半年季節性流動性壓力，央行或將重啟28天逆回購，並採取「逆回購+MLF」組合維持流動性和市場利率穩定。

分析認為，短期內降准降息概率降低，但預計在今年在穩增長、保就業的背景下，年內貨幣政策仍將偏寬鬆，下半年降准降息的可能性仍存。

中美關係仍是決定人民幣走向關鍵因素

至於匯市方面，聯儲局繼續寬鬆，美指難擺脫下行趨勢，這將提振人民幣，在岸人民幣兌美元昨（10日）放量收升逾210點報7.067，創近一個半月新高。中間價今日報7.0608，較昨日的7.0703升95點子，續創逾一個月高。

但中美關係仍是決定人民幣走向關鍵因素，中美緊張暫時趨緩，人民幣也暫時偏穩，但整體升幅料有限。

責任編輯：蒯宇澄

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