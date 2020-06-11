【中概股】房多多股價2天暴漲暴跌　一文看懂熔斷19次來龍去脈

美股近來變化多端，尤其中概股表現更是讓人莫測，在納斯達克掛牌的中國房產公司房多多（美︰DUO），兩天內股價一度飆漲12倍、熔斷（暫停交易）19次，接著再暴跌至昨收盤，股價收在27.47美元、跌41.6%。

房多多過去單日成交量不到1萬美元，但昨日成交卻達1638萬美元。房多多周二以9.66美元開出，盤中一度上漲至129.04美元、漲幅超過1300%。

隨後該股暫停交易1個小時，重新開盤後，再於飆漲，整天熔斷14次，最終ADR收在47.06美元、漲395%。收盤後房多多驚人漲勢繼續，追加了34%。到周三，房多多接續前一天的漲勢，開盤大漲32.8%，一度漲至75美元，升幅達59.4%，然後升幅開始不斷收窄，至晚上10點半熔斷5次，單日最多跌64%。

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▲ 房多多美股股價暴漲暴跌 兩日熔斷19次

房多多10日公布首季業績，期內虧損為1.36億元人民幣，惟股價還是上揚。業績指出，房多多平台上的活躍經紀商戶數為23.8萬，較去年同期的17.0萬增長39.8%，2019年全年累計活躍經紀商戶數達44.3萬。

第四季度，在房多多平台上完成閉環交易的經紀商戶數為2.7萬，按年增長70.7%，去年全年累計完成閉環交易的經紀商戶數達6.0萬。對於成交量突大幅放大及股價異常波動，房多多指向市場投機，暫無發表評論。

事實上，中概股的主角不止房多多。中國金融科技創新服務企業嘉銀金科昨（JFIN.US）也一度暴漲超900%，連續五次觸發熔斷，股價從不到3美元漲至27美元每股。

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責任編輯：游昊雲