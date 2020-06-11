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【中美貿易戰協議】彭斯：中國繼續購買美國農產品

國情動向 13:07 2020/06/11

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中美關係緊張之際，美國副總統彭斯表示，美國將在貿易和新冠病毒方面，對中國持強硬立場。他又稱，中國仍繼續購買美國農產品。

彭斯接受霍士新聞商業頻道訪問時稱，美國將追究中國和世界衛生組織，未能就冠狀病毒向世界發出充分警告的責任。至於中美貿易，彭斯表示對華大部份關稅仍生效，中國要繼續購買美國產品，特別是農產品。此外，美國將在南海等地維護美國的戰略利益。

據彭博引述知情人士透露，中國國有和私營買家本月至少購買10船美國大豆，其中3船大豆是在隔夜訂購。

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中美近期因新冠肺炎疫情、港區國安法等問題，關係緊張升級，早前有傳中國要求國有企業暫停購買美國主要農產品，而最新採購讓貿易商鬆一口氣，這表明中美第一階段貿易協議仍在軌道上。

不過，中國承諾今年購買365億美元的美國農產品，但前四個月僅購買了46.5億美元，令外界擔憂在疫情下中方無法履行中美首階段貿易協議。全球最大的農產品貿易商之一Archer-Daniels-Midland Co.（ADM）的首席財務官Ray Young預計，美國第四季度對華出口將「非常強勁」。

責任編輯：林佩怡

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