【中澳關係】澳總理：澳洲提供最好教育和旅遊 不因中國威脅放棄價值觀

澳洲早前要求調查疫情源頭，中澳緊張關係升溫，中國先後發布旅遊和留學預警，呼籲遊客和留學生謹慎選擇前往澳洲。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）11日表示，澳洲是一個開放貿易國家，提供世界上最好的教育和旅遊，強調不會因脅迫而放棄價值觀。

據ABC（澳洲廣播公司）報道，莫里森在電台節目中說，澳洲是一個開放的國家，「但是我永遠都不會為了回應來自任何地方的脅迫而交換我們的價值觀」。

對於中國發出的旅遊和留學警告，稱疫情期間，澳洲發生多宗針對亞裔的歧視性事件，莫里森表示，「這是一個荒謬的主張。」他說，澳洲提供世界上最好的教育和旅遊產品，他對此有信心。他認為，中國國民能否來澳洲實際上是他們的個人選擇。

莫里森還表示，澳洲永遠要做的一件事就是為國家利益而行動，永遠不會被威脅嚇倒。

澳洲早前要求就中國疫情起源展開國際調查，並在近期對港區國安法表態，引起中方不滿。中國早前已向澳洲進口的大麥加徵關稅，又暫停三成半的澳洲牛肉進口。而中國當局繼 呼籲中國遊客切勿前往澳洲旅遊後，再發留學預警， 連帶教育領域都受影響，而國際教育是澳洲第四大出口產業。

在北京，外交部發言人華春瑩曾回應指，過去一段時間，澳洲針對華人以至亞裔的歧視層出不窮，當地華人遭受言語侮辱甚至圍攻傷害，家庭財產遭破壞，華人和亞裔在日常工作中遭受不公正待遇。她稱中國政府本着負責任的態度，提醒中國公民妥善安排出行計劃，並奉勸澳洲當局正視問題，採取切實措施維護和保障在澳中國公民的安全和權益。

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責任編輯：尹航