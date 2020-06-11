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【中國樓市】深圳搶房大戰又上演 千人通宵排隊 開發商急停認籌

經濟脈搏 13:14 2020/06/11

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內地新冠肺炎疫情緩解後，深圳再次上演搶房大戰。光明區一樓盤原定於今日（11日）開始認籌，但從昨天下午起就有購房者在營銷中心外大排長龍，晚間由於人數過多，開發商緊急通知認籌活動取消。

出現搶購熱潮的是位於深圳光明區的融禦華府，該樓盤由金融街和華發兩家國企聯合開發。 5月底，該樓盤開放營銷中心，購房者想要參觀需要先驗資50萬，該樓盤也被不少房產中介稱為「2020年深圳第一網紅盤」。

與二手房價「倒掛 中介指每套有約百萬利差

按照原計劃，融禦華府將於今日開始認籌，認籌時間為11至13日，並且需要收取每套100萬元的誠意登記保證金。認籌結束後，認籌名單將於14日公示，16日公證處搖號，18日根據搖號順序進行線下選房。

但從昨日（10日）下午開始，樓盤營銷中心外已經有眾多購房者排隊認籌，有網民指「有人還帶著凳子來排隊」。到晚間，有現場人士表示連夜排隊認籌的人數多達千人。在此情形下，金融街官方緊急發布公告稱，為防止人員大量聚集，確保防疫安全，原計劃11日的認籌及參觀樣板房活動取消。

根據深圳住建局官網資料，融禦華府備案房源共420套，涵蓋商舖和住宅兩種類型產品。其中住宅394套，戶型建面約92至129平方米，均價約每平方米5.09萬元。

今年以來，由於高房價、惡意控盤、房抵經營貸等話題，深圳樓市一直處於輿論的風口浪尖。4月中旬，深圳住建局對外發聲稱，將加強房地產市場監管和整治。

而打響深圳這輪二手房整治第一槍則是光明區。 4月底，有市場消息稱，光明區住建局對區域內的四個熱點樓盤（深房傳麒山、光明大第、新地中央、龍光玖龍台）口頭傳達了每平方米不超過6.3萬元的指導價。

因此，融禦華府與周邊二手房價格出現「倒掛」。在剛需客或者投資客看來，「只要上車就是賺到了」。有房產中介表示，「融禦華府每套至少有70-100萬利差，再多就要看後市漲價預期了」。

當局回應 將加大住房供應量 新房價格保持平穩

針對昨晚樓盤認籌的「盛況」，光明區住建局今早發布通告指出，融禦華府將由前海公證處以公證搖號方式銷售，選房順序與排隊認籌先後順序無關，住建局已要求開發商優化認籌安排，並及時向公眾發布銷售方案，認籌時間將不少於5天。

同時，光明區住建局強調，將嚴格落實「房住不炒」政策要求，持續加大商品房供應，預計今明兩年，光明區每年將供應新建商品住房不少於80萬平方米，新建商品住房價格將會在較長時間內保持平穩，請廣大購房者根據自身實際住房需求理性購房。

【中國樓市】5月樓市復甦  百強房企銷售額逾萬億按月增21%

【内地樓市】圍堵資金違規流入樓市 深圳監管嚴查信貸資金違規購房

責任編輯：蒯宇澄

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