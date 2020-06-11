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【中概股】房多多美股暴漲暴跌成焦點 其業務和前景如何？

經濟脈搏 14:35 2020/06/11

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房多多在納斯達克暴漲暴跌引起關注，究竟房多多是什麽公司？前景又如何？公開資料顯示，房多多成立於2011年10月，是一家居住服務領域的互聯網科技公司，運營著國內在線房地產交易平台，主要業務涵蓋新房、二手房、租房、增值服務等與居住服務相關的多個領域。

2019年11月1日，房多多在納斯達克證券交易所正式掛牌上市，發行價為每股13美元。此後，房多多的股價表現並不理想，股價基本呈下行趨勢，基本在10美元上下浮動。

與此同時，房多多每日交易量均維持在數千股水平。股價橫盤，成交量低迷，成為許多投資者認識此中概股的印象之一。令人意想不到的是，房多多股價近日會突然實現驚天逆轉。

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今年3月，房多多發布2019年第四季度及全年業績報告。報告顯示，房多多2019年全年收入36.0億元，較上年同期增長57.7%；2019年凈虧損為5.1億元。對於房多多來說，除了面臨虧損問題之外，其面臨的市場競爭亦有加劇之勢。

尤其是同業競爭愈演愈烈，鏈家和安居客已成為房多多不容忽視的兩大對手，即鏈家旗下的貝殼、58同城旗下的安居客，它們與房多多的業務重合度逐漸上升，特別是鏈家旗下的貝殼找房與房多多業務幾乎一致，這或對房多多業務发展形成挑戰，並將對其股價造成影響。

然而房多多董事兼聯席CEO曾熙表示，盡管新冠肺炎疫情對宏觀經濟和房地產交易產生明顯的衝擊，但也加速了中國房地產交易服務線上化的進程。公司一季度活躍經紀商戶數量、新房項目數雙雙增長，創新增值產品的收入發展迅猛，均體現了房多多在這些方面的積極探索。

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責任編輯：游昊雲

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