  • 32°C
香港時間 : 2020611日 (四) 14:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

台灣對港人援助專案未出爐 台行政院：細緻規劃中

國情動向 14:32 2020/06/11

分享：

北京推動訂立「港區國安法」之際，台灣的蔡英文總統早前宣布，由行政院組成專案，對港人提出人道救援的行動方案，專案將由陸委會主責，有傳最快今日出爐。台灣的行政院表示，陸委會尚未向行政院長蘇貞昌提交報告，方案會針對情勢發展做更細緻的規劃，專案由陸委會適時說明。

有報道稱，陸委會已向行政院提出報告，包括經費來源與專屬辦公室都已規劃好，但高層對方案內容仍有疑慮而不公布。台灣行政院發言人丁怡銘今日否認已報告，強調沒有外傳情形。

【港區國安法】台陸委會稱香港人道援助方案一周內上路 提4原則

【港區國安法】蔡英文稱台灣朝野挺香港 國台辦警告停止趁火打劫（第二版）

【港區國安法】資金人才若逃離香港台灣受惠？專家列三大原因否定

丁怡銘稱，政府非常關心香港局勢，香港人道救援行動方案會針對情勢發展做更細緻的規劃，會本於人道原則相關法規，積極妥適處理港人狀況，專案由陸委會適時對外說明。

陸委會主委陳明通上月底曾表示，針對香港人道救援方案，是基於「居留、安置、照顧」3大目標，提出4大原則，分別是出政府主導、陸委會跨部會整合、政府成立法人機構執行整合民間跨部門的公私協力、政府編列預算挹注經費等，作為方案的依據。他曾稱專案將會在一周內完成，待行政院批准後即可宣布，但相關細節至今尚未出爐。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【港版國安法】蔡英文：台行政院組專案 將提出支援港人方案
2020/05/27
【港版國安法】蔡英文：台行政院組專案 將提出支援港人方案
【港區國安法】台陸委會稱香港人道援助方案一周內上路 提4原則
2020/05/28
【港區國安法】台陸委會稱香港人道援助方案一周內上路 提4原則
【港區國安法】資金人才若逃離香港台灣受惠？專家列三大原因否定
2020/05/29
【港區國安法】資金人才若逃離香港台灣受惠？專家列三大原因否定
【反修例一周年】何韻詩到台參加涉港遊行遭潑漆　11名台灣統派人士遭起訴
2020/06/09
【反修例一周年】何韻詩到台參加涉港遊行遭潑漆　11名台灣統派人士遭起訴
政治 蔡英文 港區國安法 台灣行政院 陸委會 台灣 香港 中國

下一篇文章

【中美角力】美發報告批中國遏制宗教 中方則指疫情突顯美國人權危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域
【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域
一文看懂任正非點睇中國未來：國家前途在開放　民粹主義害國
一文看懂任正非點睇中國未來：國家前途在開放　民粹主義害國
【中美角力】蓬佩奧指滙豐對華卑躬屈膝 外交部促停止挑撥離間（第二版）
【中美角力】蓬佩奧指滙豐對華卑躬屈膝 外交部促停止挑撥離間（第二版）
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】中美緊張礙人才流動 美媒：或削弱美國AI領先地位
【中美角力】中美緊張礙人才流動 美媒：或削弱美國AI領先地位
【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關
【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關