台灣對港人援助專案未出爐 台行政院：細緻規劃中

北京推動訂立「港區國安法」之際，台灣的蔡英文總統早前宣布，由行政院組成專案，對港人提出人道救援的行動方案，專案將由陸委會主責，有傳最快今日出爐。台灣的行政院表示，陸委會尚未向行政院長蘇貞昌提交報告，方案會針對情勢發展做更細緻的規劃，專案由陸委會適時說明。

有報道稱，陸委會已向行政院提出報告，包括經費來源與專屬辦公室都已規劃好，但高層對方案內容仍有疑慮而不公布。台灣行政院發言人丁怡銘今日否認已報告，強調沒有外傳情形。

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丁怡銘稱，政府非常關心香港局勢，香港人道救援行動方案會針對情勢發展做更細緻的規劃，會本於人道原則相關法規，積極妥適處理港人狀況，專案由陸委會適時對外說明。

陸委會主委陳明通上月底曾表示，針對香港人道救援方案，是基於「居留、安置、照顧」3大目標，提出4大原則，分別是出政府主導、陸委會跨部會整合、政府成立法人機構執行整合民間跨部門的公私協力、政府編列預算挹注經費等，作為方案的依據。他曾稱專案將會在一周內完成，待行政院批准後即可宣布，但相關細節至今尚未出爐。

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