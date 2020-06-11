▲ 【中美5G角力】芯企「安謀」爆換帥權鬥 美國華為禁令蝴蝶效應？

軟銀（SoftBank）旗下英國芯片（晶片）設計商 Arm Ltd.，傳出中國合資公司安謀科技（中國）有限公司（簡稱「安謀中國」，Arm China）董事長兼執行長吳雄昂（Allen Wu）遭撤換的消息。彭博社分析直指，這背後可能跟美國的華為禁令有關。

路透社等外電報道，Arm周三（10日）發布一連串聲明，直指安謀中國的董事會已於6月4日投票同意撤換吳雄昂，並指派兩名共同執行長進行代理，做為過渡。

安謀中國 是英國芯企Arm的中國合資公司

然而，安謀中國稍後卻透過官方微博發布聲明，稱安謀中國並未發生人事變動，董事長兼執行長吳雄昂將繼續領導公司。

【中美5G角力】華為2招促芯片本土化遇阻力 日媒揭內幕

【中美5G角力】兩組數據藏玄機 中國謀破美國華為封殺令

聲明稱，安謀中國做為「在中國依法註冊的獨立法人」，依照有關法律法規，吳雄昂繼續履行董事長兼CEO職責。安謀中國目前營運一切正常，對中國客戶和產業合作夥伴的支持和服務也一如既往。

在雙方發布互斥的聲明後，Arm之後又與安謀中國大股東──中國私募股權公司厚朴投資發布聯合聲明指出，吳雄昂遭一名舉報者及數名現任與前任員工投訴「嚴重違規」，正在接受調查。

Arm公布撤CEO吳雄昂 安謀否認

消息人士透露，吳雄昂的有關爭議，涉及他本人於公司外部的潛在商業利益，上層要求他自行辭職卻遭拒絕，情勢也因法律糾紛而快速惡化。根據Arm、厚朴的聯合聲明稿，吳雄昂並未「披露他已經構成的利益衝突」，違背員工手冊的規範。

【華為5G】不只芯片供貨遇困難 日媒曝華為供應商拒赴華設廠

【華為5G】北約秘書長談華為：英國5G審查對確保安全至為重要

彭博社分析指，當地媒體曾多次指出，吳雄昂事件，疑跟他與華為的關係有關，吳自2019年開始跟華為合作。

事涉吳雄昂本人商業利益？抑或受華為風暴殃及？

Hinrich Foundation 研究員Alex Capri表示，Arm雖是英國企業、卻跟美國有大量生意往來。美國可能會對Arm施加壓力，要求剪斷跟中國合資企業的關係－之前美國就要求荷蘭半導體設備製造商ASML，不要為中國提供先進科技。

但中國安謀卻仍試著獨自運作或乾脆分拆為獨立實體，對華為產生重大影響。華為旗下海思半導體，依賴的就是Arm設計的芯片架構。

【華為5G】Vodafone警告英國：排除華為將失去「5G領導地位」

【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關

【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口

【中美5G角力】特朗普封殺無效？華為5G專利最多 美難擋收入

【華為5G】任正非密談曝光：華為處戰時狀態 他以這段影片激勵下屬（有片）

【華為5G】英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目

滙控主席密談曝光：憂英國禁華為 滙豐遭中國報復

送員工iPhone被轟不愛國 上海餐廳老闆道歉：已換華為

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【港區國安法】跟進最新消息，各方反應

跟進【中美角力】新形勢，立即了解