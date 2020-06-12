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「決勝小康」任務不變   6億千元月薪族不屬「貧困」

經濟脈搏 07:03 2020/06/12

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總理李克強上月底在「兩會」提到內地有6億人月均收入不到1000元（人民幣，下同），引發外界擔憂今年能否如期實現「小康社會」目標。中共總書記習近平昨（10日）在寧夏考察時，再重提這一目標，要求「決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅」。

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