「決勝小康」任務不變 6億千元月薪族不屬「貧困」（訂戶專享） 經濟脈搏 15:35 2020/06/11 分享： 總理李克強上月底在「兩會」提到內地有6億人月均收入不到1000元（人民幣，下同），引發外界擔憂今年能否如期實現「小康社會」目標。中共總書記習近平昨（10日）在寧夏考察時，再重提這一目標，要求「決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅」。 ... 相關文章 習近平重申決勝全面建成小康社會 李克強曾提「千元之憂」 2020/06/10 習近平重申決勝全面建成小康社會 李克強曾提「千元之憂」 【中國經濟】中國6億人月均收入僅千元人幣？ 官媒這樣解釋李克強講話 2020/06/01 【中國經濟】中國6億人月均收入僅千元人幣？ 官媒這樣解釋李克強講話 6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？ 2020/06/07 6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？ 【中國經濟】6億人月入僅千元 克強條數點計出來？ 2020/06/08 【中國經濟】6億人月入僅千元 克強條數點計出來？ 人口 疫情 政治 經濟 李克強 習近平 中國人民政治協商會議全國委員會經濟委員會 中共中央政治局 中國共產黨 GDP 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入