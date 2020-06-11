  • 33°C
香港時間 : 2020611日 (四) 15:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

博納影業副總裁黃巍跳樓亡  影業寒冬捱不過

社會熱點 15:30 2020/06/11

分享：

博納影業副總裁黃巍跳樓亡  影業寒冬捱不過

博納影業集團副總裁黃巍今日凌晨跳樓逝世，年僅52歲。博納在下午的公告中未說明死因，引發電影圈內猜測。北京警方已排除刑事成分。輿論指，新冠肺炎疫情雖已緩和，但影業還有很長時間未恢復，影院停擺已達到138天，全國布局的博納損失難以估計。

隨後，博納影業公佈了黃巍治喪委員會名單，于冬擔任組長。知名導演賈樟柯在新浪微博稱，這是「行業之悲」。

【武漢肺炎】疫情延燒全國 賀歲片今爆撤檔潮（有片）

今年内地多部電影被撤檔 真正原因是甚麼？

據了解，中國電影業這兩年收入慘淡，自前年的嚴打逃漏稅事件，影視版股票大跌，到今年的新冠肺炎疫情來襲，所有的影院停止營業，電影行業受傷慘重。

據博納官網資料，黃巍是中國電影發行放映協會影院分會副會長，曾任職於星美傳媒集團，任星美影院投資發展有限公司董事長兼總經理、中影星美電影院線公司董事。現任北京大學國際經濟研究所特約研究員、中經聯盟常務理事、商業地產委員會副主席、中購聯商業地產專家委員、亞太不動產學院特約講師、二十一世紀商業​​地產研究院特邀研究員、銀泰大學特邀講師。

自2009年1月至今任博納影業副總裁。黃巍成功簽約、建成並開業了近百家現代多廳影院，擁有深厚的影院投資、建設和管理經驗，擁有15年以上電影院產業從業經驗。

據悉，博納影業是中國大陸登陸美國納斯達克的影視集團，出品發行的電影有《紅海行動》、《我和我的祖國》、《中國機長》、《湄公河行動》等。

【國慶70周年】國慶主旋律電影《我和我的祖國》獲好評 王菲獻唱反應兩極（有片）

【神州熱話】被指「美化」國民黨 抗日電影《八佰》被取消上映

黃巍去世後，導演賈樟柯等眾多電影從業人員轉發悼念，紀念這位資深影院從業者。

有輿論認為，黃巍自殺可能與經營壓力相關。《電影院生存狀況調研報告》調研顯示，九成影院並不看好疫情後短期內恢復活力。半數影院認為，恢復營業後要達到疫情前的觀影狀態，至少需要3-6個月，還有37%的影院認為需半年以上時間。

截至今日，影院停擺已達到138天，單個影院失收近2800萬，這還不算更燒錢同時更為消費者青睞的IMAX廳，不算影院的租金、員工薪資以及影院賣品的積壓和存放成本。

就博納而言，公司不光有影院做IMAX影城，如果考慮到其在全國的布局，那麼博納影院在停工時間裡受到損失是難以估量的。影院的復工時間一拖再拖，經理們所面臨的精神壓力也是前所未有的。

此外，博納影業CEO於冬曾表示，今年初，博納正籌拍影片《冰雪長津湖》，因為疫情，1800人的劇組被滯留在了丹東，200人滯留天漠，損失超過1.5億。

責任編輯：鄧中建

【兩岸角力】紀錄片《少年問道》退出金馬獎 大陸電影零參賽

【神州熱話】「刀背藏身」取消公映 内地暑期已有4部電影遭撤（有片）

票房口碑雙輸 2019年內地元旦檔電影慘淡

【封殺事件】懶人包！外媒盤點十大曾被内地封殺的明星

傳陸查200明星逃稅 波及彭于晏等台演員

內地「棟篤笑」演員周立波 美藏毒藏槍被捕

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話
 

疫情 電影 壓力 導演 經濟 電影院 自殺 肺炎 新冠肺炎 IMAX

下一篇文章

【文化差異】任正非金句「殺出血路」 被外媒誤解「向西方宣戰」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
內地全面進入汛期 262萬人次受災 148條河流超警戒水位（多圖有片）
內地全面進入汛期 262萬人次受災 148條河流超警戒水位（多圖有片）
【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用
【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用
【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈
【京東上市】奶茶妹不只是少奶奶 廣告價值幫京東進軍時尚圈
美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒
美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭
台劇《想見你》風靡兩岸 某些原因令大陸版少了這些鏡頭