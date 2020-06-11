▲ 博納影業副總裁黃巍跳樓亡 影業寒冬捱不過

博納影業集團副總裁黃巍今日凌晨跳樓逝世，年僅52歲。博納在下午的公告中未說明死因，引發電影圈內猜測。北京警方已排除刑事成分。輿論指，新冠肺炎疫情雖已緩和，但影業還有很長時間未恢復，影院停擺已達到138天，全國布局的博納損失難以估計。

隨後，博納影業公佈了黃巍治喪委員會名單，于冬擔任組長。知名導演賈樟柯在新浪微博稱，這是「行業之悲」。

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據了解，中國電影業這兩年收入慘淡，自前年的嚴打逃漏稅事件，影視版股票大跌，到今年的新冠肺炎疫情來襲，所有的影院停止營業，電影行業受傷慘重。

據博納官網資料，黃巍是中國電影發行放映協會影院分會副會長，曾任職於星美傳媒集團，任星美影院投資發展有限公司董事長兼總經理、中影星美電影院線公司董事。現任北京大學國際經濟研究所特約研究員、中經聯盟常務理事、商業地產委員會副主席、中購聯商業地產專家委員、亞太不動產學院特約講師、二十一世紀商業​​地產研究院特邀研究員、銀泰大學特邀講師。

自2009年1月至今任博納影業副總裁。黃巍成功簽約、建成並開業了近百家現代多廳影院，擁有深厚的影院投資、建設和管理經驗，擁有15年以上電影院產業從業經驗。

據悉，博納影業是中國大陸登陸美國納斯達克的影視集團，出品發行的電影有《紅海行動》、《我和我的祖國》、《中國機長》、《湄公河行動》等。

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黃巍去世後，導演賈樟柯等眾多電影從業人員轉發悼念，紀念這位資深影院從業者。

有輿論認為，黃巍自殺可能與經營壓力相關。《電影院生存狀況調研報告》調研顯示，九成影院並不看好疫情後短期內恢復活力。半數影院認為，恢復營業後要達到疫情前的觀影狀態，至少需要3-6個月，還有37%的影院認為需半年以上時間。

截至今日，影院停擺已達到138天，單個影院失收近2800萬，這還不算更燒錢同時更為消費者青睞的IMAX廳，不算影院的租金、員工薪資以及影院賣品的積壓和存放成本。

就博納而言，公司不光有影院做IMAX影城，如果考慮到其在全國的布局，那麼博納影院在停工時間裡受到損失是難以估量的。影院的復工時間一拖再拖，經理們所面臨的精神壓力也是前所未有的。

此外，博納影業CEO於冬曾表示，今年初，博納正籌拍影片《冰雪長津湖》，因為疫情，1800人的劇組被滯留在了丹東，200人滯留天漠，損失超過1.5億。

責任編輯：鄧中建

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