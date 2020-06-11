A股午後跳水 滬指收跌0.8% 網遊股逆市走強

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內地股市今日午後跳水，滬指衝高回落，收市跌0.8%，成交放量。特斯拉、網遊板塊逆市升逾1%。
兩市成交放量至7210億元
滬深兩市小幅低開，網易 （09999） 港股上市首日高開8%，帶動A股網遊、手遊等概念走強。創業板指早盤一度升逾1.5%，但午後股指跳水，截至收市，滬指報2920.9點，跌0.78%；深證成指報11243.62點，跌0.81%。創業板指全日跌0.29%，報2195.64點。
滬深兩市成交明顯放量，合計7210億元（人民幣，下同），其中滬市成交2890億元，深市成交4320億元。北向資金今日淨買入1.4億元，為連續14日淨買入。
從盤面上看，雲遊戲、汽車整車、特斯拉板塊居板塊漲幅榜前列，豬肉、食品加工、白酒板塊居板塊跌幅榜前列。
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責任編輯：蒯宇澄
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