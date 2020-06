【華為5G】任正非金句「殺出血路」 被外媒誤解「向西方宣戰」

在美國加碼圍堵之下,華為5G處境艱難。華為創辦人任正非曾在內部講話中,讓員工向美國科技巨頭Google學習,「撲上去,殺出一條血路」。然而這句激勵的說話,被一些有影響力的西方媒體理解為「宣戰」,這種誤會也凸顯中西方的文化衝突。

任正非一句說話 外媒繃緊神經

任正非這句「撲上去,殺出一條血路」,從中文語境理解意味著從困境中打開一條路。這句包含壯志豪情的口語被《華爾街日報》直譯為「surge forward, killing as you go, to blaze us a trail of blood」(向前衝,邊衝邊殺,讓鮮血染紅我們的道路),隨即引發關注。

美國《華爾街日報》6日發表題為「Huawei Founder Ren Zhengfei Takes Off the Gloves in Fight Against U.S.」(任正非準備強硬展開對美國的攻擊)的文章。

英國《每日郵報》7日也發表題為「Huawei founder declares war on the West as he urges workers to 『surge forward, killing as you go, to blaze us a trail of blood』in battle for supremacy」(華為創始人要爭奪霸權,向西方宣戰)的報道。

澳洲《每日電訊報》則直接說,「China's Huawei Threatens West With 『Trail of Blood』」(中國華為用血路威脅西方)。

商場如戰場 任正非愛用戰鬥詞語

據英國廣播公司(BBC)報道,了解任正非的人或許會明白他經常使用「戰鬥」詞語的原因。他曾是一名解放軍工程師,他的一些管理公司的靈感似乎源於美國軍事管理哲學。從中國媒體報道中可見,和他那個年代的很多中國商人一樣,任正非似乎特別喜歡使用軍事術語,而且把它們用於一個在和平年代造福民眾生活的高科技公司的管理運營問題上。

互聯網上可搜到任正非對華為公司內部員工電子郵件有時候會使用描述激烈戰鬥的詞語:參戰,危亡,炮聲,炮火,作戰,野戰,權力,調兵,衝鋒,拼刺刀,血書等。

中國人常言道:商場如戰場。對中國國內的員工,也許戰場的軍事詞匯有鼓勵士氣的目的,比如上述「殺出一條血路」。然而這句說話的英文直譯卻有血腥和殘忍之感,恰好華為此時又在英國加強廣告宣傳攻勢,強調自身貢獻和承諾,因此時機非常不巧。

