【健康碼】粵港澳互認健康碼將公布 惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍

港府傳快將公布「港版健康碼」互認詳情，讓粵港澳三地居民豁免強制檢疫往返，新冠肺炎病毒核酸檢測需求料因應健康碼而大增。惟在香港私家醫院進行新型冠狀病毒測試，動輒上千元，貴一河之隔的深圳近5倍，且遠較持內地通行證入境澳門人士進行核酸檢測只需180澳門元為高。

港私家醫院病毒測試 動輒上千元

目前，在香港私家醫院進行新型冠狀病毒測試，一般需要逾千元，如有指已列入粵港澳三地的互認名單的荃灣港安醫院，設有3種測試，分別為深喉唾液核酸測試、鼻咽拭子核酸測試及鼻咽拭子快速核酸測試，收費1500至2270元不等，最快1至2小時有結果。

中大醫學院現時協助港府提供免費新冠肺炎檢測，中大醫務中心亦為有需要人士提供收費的深喉唾液化驗，包括醫生諮詢服務，收費1500元，約2至3天有化驗結果。

香港大學深圳醫院 收費300元有找

然而，一河之隔的深圳，費用只是香港約五分之一。深圳市衞健委4月曾公布29家醫院面向公眾提供新冠病毒核酸檢測服務，單項服務約為160元（人民幣、不包括診查費或診金）。以香港大學深圳醫院為例，該院已開通核酸篩查門診，連同其專科門診診金100元，核酸檢測每人次共260元（約283港元）。

而4月10日起，深圳及珠海共5個陸路口岸（包括沙頭角、文錦渡、皇崗、深圳灣口岸及港珠澳大橋珠海口岸），開始嚴格執行健康認證碼和核酸檢測報告驗核措施，深圳及珠海口岸現場提供的核酸檢測服務，費用約為350港元。

至於澳門，當地5月初起提供常規核酸檢測，首先為1萬多名跨境居住、有珠海居住證的澳門居民做檢測。首次檢測免費，報告有效期7天，之後每次收費180澳門元（約175港元），3,000多名跨境學童及教職工可選擇在澳門做檢測，費用全免。澳門之後再擴大可預約群組至持有商務、探親或公務通行證的內地人士，費用同樣是180澳門元，惟不再設首次免費。

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責任編輯：馬珮君

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