【中澳關係】回應澳總理 華春瑩稱不知「脅迫」從何來 籲澳方反躬自省

中澳關係緊張持續升溫，中國繼禁止部分澳洲牛肉進口、對澳洲大麥加徵關稅，再對中國遊客及留學生發出赴澳預警。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周四（6月11日）表示，不會因為外來的脅迫而改變價值觀，又稱澳洲提供最好的旅遊和教育產品，對此有信心。

在北京，外交部發言人華春瑩表示，不知莫里森所稱的「脅迫」從何而來，稱澳洲存在的歧視和暴力現象，「已大量見諸澳媒體和網絡」，奉勸澳洲方面反躬自省，維護和保障好當地中國公民的安全和權益。

稱澳洲有歧視暴力現象 「大量見諸澳媒和網絡」

華春瑩今日在外交部例行記者會上表示，中方發布赴澳旅行提醒和留學預警，有關部門是基於大量事實，提醒中國遊客和留學生注意相關風險，妥善安排出行計劃和留學計劃，是負責任的政府為維護本國公民和留學生合法權益應盡的責任和義務。

「不知道澳大利亞領導人所謂『脅迫』從何而來？為什麼要把這與『價值觀』拉扯在一起？」華春瑩說。

她又指出，澳洲存在的歧視和暴力現象，「一段時間以來已大量見諸澳媒體和網絡」，稱中國駐澳使領館也接到很多投訴和求助。質疑如果澳方不願意、不敢承認這些事，不知所謂「信心」從何而來。

她表示，中方奉勸澳洲正視問題、反躬自省，採取切實措施維護和保障好在澳中國公民的安全和權益。

澳洲官員曾反駁中方預警，指澳洲是一個多文化社會，歡迎所有國際旅客，同時成功拉平疫情曲線，「對國際學生來說是最安全的國家之一」。

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商務部籲澳創造非歧視投資環境

澳洲早前提倡調查新冠肺炎疫情源頭，加上澳洲近期參與美國、英國及加拿大的聯合聲明，回應中國推行港區國安法，以及加強外資審查，中澳緊張驟然升溫。

澳洲近日宣布修改外國投資法，以加大國家安全審查力度，被指是針對中國企業。中國商務部發言人高峰今日回應稱，中方予以關注，並將評估其所造成的影響。

他表示，中方鼓勵有實力的中國企業，在遵循市場原則和國際慣例的基礎上，合法、合規開展對澳投資。又稱在澳投資的中國企業為當地經濟社會發展作出巨大貢獻，冀澳洲政府秉持開放務實的投資政策，為外國投資者創造公平、非歧視的投資環境，保障包括中國企業在內的所有外國投資者的合法權益。

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責任編輯：林佩怡

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