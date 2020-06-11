【中美角力】Zoom關閉中港民運人士帳號 公司稱為遵守所在地法律

視訊軟體Zoom近日以「遵守當地法律」為由，關閉中國民運人士周鋒鎖、香港支聯會主席李卓人的帳號。民運人士王丹表示，美國國會已關注此事，正起草法案防範外國政府干擾通訊。Zoom則指出，必須遵守營運所在地的法律。

現居於美國的周鋒鎖是「六四天安門事件」參與者，也是非政府組織「人道中國」創辦人。「人道中國」5月31日以Zoom舉辦六四31週年的線上紀念會期間，會議2度中斷。當時會議主持人王丹表示，疑似遭受黑客攻擊，會向Zoom申訴，並向美國相關部門反映此事。

▲ Zoom關閉中港民運人士帳號 公司稱為遵守所在地法律

Zoom是一家總部設於美國科技公司，但在中國設有多個研發中心。之前曾被用戶投訴有不明人士闖入線上會議，以及向中國的伺服器傳送資料等問題，引起資安疑慮，被質疑有中國背景。

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美國新聞網站Axios報道，周鋒鎖6月7日發現自己的Zoom帳號被關閉，提出申訴也未獲回覆。無獨有偶，香港支聯會主席李卓人的Zoom也在5月下旬被關閉，他至今仍未得到Zoom的回應。

Zoom公司回應Axios表示：「就像任何跨國公司，我們必須遵守我們營運所在地的法律。跨國線上參與者也都要遵守他們各自所在地的法律」。Zoom並稱，會不斷改進相關流程，並已重新開放美國（周鋒鎖）的帳號。

王丹接受中央社訪問時說，美國國會與行政當局中國委員會（CECC）已就這起事件和他們取得聯繫，就他所知，委員會共同主席盧比奧（Marco Rubio）正起草法案，以防範美國通訊平台受到外國政府的政治干擾。王丹表示，他們將對Zoom申訴，並提起訴訟，也希望國際輿論關注通訊遭受政治干擾的問題。

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責任編輯：游昊雲