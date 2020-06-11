  • 33°C
香港時間 : 2020611日 (四) 17:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】Zoom關閉中港民運人士帳號 公司稱為遵守所在地法律

國情動向 17:12 2020/06/11

分享：

視訊軟體Zoom近日以「遵守當地法律」為由，關閉中國民運人士周鋒鎖、香港支聯會主席李卓人的帳號。民運人士王丹表示，美國國會已關注此事，正起草法案防範外國政府干擾通訊。Zoom則指出，必須遵守營運所在地的法律。

現居於美國的周鋒鎖是「六四天安門事件」參與者，也是非政府組織「人道中國」創辦人。「人道中國」5月31日以Zoom舉辦六四31週年的線上紀念會期間，會議2度中斷。當時會議主持人王丹表示，疑似遭受黑客攻擊，會向Zoom申訴，並向美國相關部門反映此事。

Zoom關閉中港民運人士帳號 公司稱為遵守所在地法律

Zoom是一家總部設於美國科技公司，但在中國設有多個研發中心。之前曾被用戶投訴有不明人士闖入線上會議，以及向中國的伺服器傳送資料等問題，引起資安疑慮，被質疑有中國背景。

傳因中國「監管要求」 Zoom暫停中國個人用戶註冊

台灣禁學校用Zoom 建議用這6個視像會議軟件取代

美國新聞網站Axios報道，周鋒鎖6月7日發現自己的Zoom帳號被關閉，提出申訴也未獲回覆。無獨有偶，香港支聯會主席李卓人的Zoom也在5月下旬被關閉，他至今仍未得到Zoom的回應。

Zoom公司回應Axios表示：「就像任何跨國公司，我們必須遵守我們營運所在地的法律。跨國線上參與者也都要遵守他們各自所在地的法律」。Zoom並稱，會不斷改進相關流程，並已重新開放美國（周鋒鎖）的帳號。

王丹接受中央社訪問時說，美國國會與行政當局中國委員會（CECC）已就這起事件和他們取得聯繫，就他所知，委員會共同主席盧比奧（Marco Rubio）正起草法案，以防範美國通訊平台受到外國政府的政治干擾。王丹表示，他們將對Zoom申訴，並提起訴訟，也希望國際輿論關注通訊遭受政治干擾的問題。

Zoom認客戶數據曾分流到中國 美多間學校及機構停用

【中國經濟】新冠疫情催化  內地下一個風口是甚麼？

【中美5G角力】芯企「安謀」爆換帥權鬥　美國華為禁令蝴蝶效應？

歐盟監管部門設工作組 審查抖音歐洲業務

責任編輯：游昊雲

相關文章

【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？
2020/03/30
【中國經濟】新冠疫情催化 內地下一個風口是甚麼？
Zoom認客戶數據曾分流到中國 美多間學校及機構停用
2020/04/06
Zoom認客戶數據曾分流到中國 美多間學校及機構停用
傳因中國「監管要求」 Zoom暫停中國個人用戶註冊
2020/05/19
傳因中國「監管要求」 Zoom暫停中國個人用戶註冊
台灣禁學校用Zoom 建議用這6個視像會議軟件取代
2020/04/08
台灣禁學校用Zoom 建議用這6個視像會議軟件取代
政治 李卓人 支聯會 中國 美國 美國國會 六四事件

下一篇文章

台灣對港人援助專案未出爐 台行政院：細緻規劃中
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

一文看懂任正非點睇中國未來：國家前途在開放　民粹主義害國
一文看懂任正非點睇中國未來：國家前途在開放　民粹主義害國
【港區國安法】官方懶人包來了！外交部刊國安法6大Q&A　闡中方立場（附全文）
【港區國安法】官方懶人包來了！外交部刊國安法6大Q&A　闡中方立場（附全文）
【中美角力】中美緊張礙人才流動 美媒：或削弱美國AI領先地位
【中美角力】中美緊張礙人才流動 美媒：或削弱美國AI領先地位
【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關
【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域
【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域