【新冠肺炎】北京新增1宗確診病例 患者近兩周未離京 所住小區啟動封閉管理

北京今日（6月11日）通報，新增1宗新冠肺炎確診病例，患者自稱近兩星期無出京史、無外來人員密切接觸史。患者家住西城區月壇街道，其所住小區封閉式管理，居民要接受核酸檢測；該街道所有小區、寫字樓、公共場所亦加強人員出入管理。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，這宗病例再次敲響警鐘，北京需要嚴格落實科學精準有效防控要求，市民亦要時刻保持個人防護意識。此前，北京已近兩個月無新增本土病例。

據通報，北京新增的確診新冠肺炎患者，是一名52歲男子，昨因間斷發燒到轄區醫院發熱門診就診。患者曾出現畏寒，乏力等症狀，但無咳嗽、無咽痛、無胸悶，患者自述近2周無出京史、無外來人員密切接觸史，樣本核酸檢測為陽性，專家診斷為新冠肺炎確診病例。

新病例敲響警鐘 小區居民要核酸檢測

目前，患者已轉至地壇醫院，其家庭兩名密切接觸者亦接受集中醫學觀察。目前西城區在對患者展開流行病學調查，追根溯源，隨調隨控隨檢，應檢盡檢，做好密接人員管理，切斷傳播途徑。加大社區管控力度，對其所在小區進行封閉式管理，恢復測溫等措施，對其活動場所進行追蹤、監測採樣和消毒。

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其中，當地有關部門將採集患者發病14天內曾去過場所環境樣本等進行檢測，查找可疑感染來源；調查患者小區過去1個月內境外返京、國內中高風險地區來京人員情況；又會對西城區月壇街道所有小區、寫字樓、公共場所加強人員出入管理，周邊寫字樓下調人員到崗率。對患者所住小區居民進行核酸檢測。

龐星火指出，北京市突發公共衛生事件響應級別日前已下調至三級，但北京仍面臨境外、京外病例輸入和本地病例風險，需要嚴格落實科學精準有效防控要求，而今次病例敲響警鐘，發生病例的風險隨時存在，要深刻認識首都疫情防控的特殊重要性、複雜性及不確定性，要始終繃緊疫情防控這根弦。

責任編輯：林佩怡

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