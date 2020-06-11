  • 33°C
香港時間 : 2020611日 (四) 17:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】北京新增1宗確診病例 患者近兩周未離京 所住小區啟動封閉管理

社會熱點 17:28 2020/06/11

分享：

北京今日（6月11日）通報，新增1宗新冠肺炎確診病例，患者自稱近兩星期無出京史、無外來人員密切接觸史。患者家住西城區月壇街道，其所住小區封閉式管理，居民要接受核酸檢測；該街道所有小區、寫字樓、公共場所亦加強人員出入管理。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，這宗病例再次敲響警鐘，北京需要嚴格落實科學精準有效防控要求，市民亦要時刻保持個人防護意識。此前，北京已近兩個月無新增本土病例。

據通報，北京新增的確診新冠肺炎患者，是一名52歲男子，昨因間斷發燒到轄區醫院發熱門診就診。患者曾出現畏寒，乏力等症狀，但無咳嗽、無咽痛、無胸悶，患者自述近2周無出京史、無外來人員密切接觸史，樣本核酸檢測為陽性，專家診斷為新冠肺炎確診病例。

新病例敲響警鐘 小區居民要核酸檢測

目前，患者已轉至地壇醫院，其家庭兩名密切接觸者亦接受集中醫學觀察。目前西城區在對患者展開流行病學調查，追根溯源，隨調隨控隨檢，應檢盡檢，做好密接人員管理，切斷傳播途徑。加大社區管控力度，對其所在小區進行封閉式管理，恢復測溫等措施，對其活動場所進行追蹤、監測採樣和消毒。

【新冠肺炎疫苗】研製重大進展？彭博：中國為國企員工秘密試種新冠疫苗

【肺炎疫情】港大估湖北220萬人曾染新冠病毒　比官方確診多逾30倍

粵港澳互認健康碼將公布 惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍

其中，當地有關部門將採集患者發病14天內曾去過場所環境樣本等進行檢測，查找可疑感染來源；調查患者小區過去1個月內境外返京、國內中高風險地區來京人員情況；又會對西城區月壇街道所有小區、寫字樓、公共場所加強人員出入管理，周邊寫字樓下調人員到崗率。對患者所住小區居民進行核酸檢測。

龐星火指出，北京市突發公共衛生事件響應級別日前已下調至三級，但北京仍面臨境外、京外病例輸入和本地病例風險，需要嚴格落實科學精準有效防控要求，而今次病例敲響警鐘，發生病例的風險隨時存在，要深刻認識首都疫情防控的特殊重要性、複雜性及不確定性，要始終繃緊疫情防控這根弦。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【肺炎疫情】滬專家張文宏：全球病例或超1千萬 秋冬肯定有第二波疫情
2020/06/01
【肺炎疫情】滬專家張文宏：全球病例或超1千萬 秋冬肯定有第二波疫情
【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人
2020/06/08
【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人
【新冠肺炎】哈佛分析衛星圖及百度：疫情或去年夏末已在武漢爆發
2020/06/09
【新冠肺炎】哈佛分析衛星圖及百度：疫情或去年夏末已在武漢爆發
【肺炎疫情】港大估湖北220萬人曾染新冠病毒　比官方確診多逾30倍
今日
【肺炎疫情】港大估湖北220萬人曾染新冠病毒　比官方確診多逾30倍
【新冠肺炎疫苗】研製重大進展？彭博：中國為國企員工秘密試種新冠疫苗
今日
【新冠肺炎疫苗】研製重大進展？彭博：中國為國企員工秘密試種新冠疫苗
疫情 北京 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【健康碼】粵港澳互認健康碼將公布 惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒
美駐武漢領館擬重啟　胡錫進：武漢人恐外交人員帶入病毒
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
新浪微博涉干擾「蔣某事件」網上傳播秩序被約談 熱搜榜停更新一周
內地全面進入汛期 262萬人次受災 148條河流超警戒水位（多圖有片）
內地全面進入汛期 262萬人次受災 148條河流超警戒水位（多圖有片）
【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用
【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用
博納影業副總裁黃巍跳樓亡 影業寒冬捱不過？
博納影業副總裁黃巍跳樓亡 影業寒冬捱不過？
【新冠肺炎疫苗】研製重大進展？彭博：中國為國企員工秘密試種新冠疫苗
【新冠肺炎疫苗】研製重大進展？彭博：中國為國企員工秘密試種新冠疫苗