小米手環5發布！售價189人民幣起  7大升級一次看懂

小米集團 （01810） 今日發布小米手環5，產品具1.1吋動態彩色顯示屏，有11種專業運動模式，具14天超長續航及磁吸充電，標準版售價189元人民幣，折合港幣207元；NFC版售價則為229元人民幣，即合港幣251元。

小米手環5將於6月18日早上10時全渠道開售。小米已經透過官方微博，公佈了小米手環5的七大升級：

- 小米手環5的動態屏幕由上一代 0.95 吋，增加 20% 至 1.1 吋。

- 小米終於放棄沿用已久的插入式充電方式，改為更先進的磁吸式充電。

- 小米手環5會內置NFC晶片，支援大陸的銀聯閃付流動付款服務。

- 手環可以充當遙控器，遙距操控手機拍照。

- 專業傳感器升級，據說會加入SpO2 血氧濃度量度，而且睡眠偵測功能亦會強化。

- 小米手環 5 將會提供11種專業運動模式。

- 針對女性用戶的需要，加入生理期記錄在內的女性健康模式。

８種腕帶供選擇



小米手環5共提供8種腕帶－－活力黃、深青色、古銅紫、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙、石墨黑，其中標配是黑色，其餘顏色需要額外購買；同時，搭配100種以上的錶盤以及可自定義桌布的功能，共可組合出超過1000種的搭配，讓使用者自行配搭。

新浪科技網點評指，小米手環5算不上是多大的升級，屏幕尺寸提升至1.1英寸，此外還有更豐富的運動模式，更準確詳細的健康監測。多彩腕帶和上百款主題錶盤，綜合體驗依舊是智能手環里最好的，200元價位左右的手環甚至可以媲美部分智能手錶的功能。建議用戶選擇NFC版，以後乘車和門禁刷卡的體驗完全不一樣。

▲ 多種顏色。

▲ NFC功能。

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