▲ 英國《香港半年報告》 促北京重新考慮「港區國安法」 若立法將延BNO留英期

英國政府發表最新一份《香港半年報告》，覆蓋去年7月至12月，是本港反修例示威的激烈時期。英外相藍韜文（Dominic Raab）在報告中指，任何解決香港社會動盪及其根本原因的方案，必須要來自香港，而非中國。

報告又提到，北京當局仍有時間重新考慮觸發新一輪抗議的港區國安法的立法決定；若中國堅決立法，英國將會容許持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，在英國免簽證入境時間由6個月延長至12個月，為他們申請成為公民提供途徑。

報告指出，英國對香港如何走出當前處境有明確看法，就是各方須對話與和解，並展開有力的獨立調查。

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中方多次表示，中國全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定，完全屬於中國內政，任何外國無權干涉。並強調《中英聯合聲明》與英方有關的權利和義務已全部履行完畢，英方無權假借聯合聲明對香港事務說三道四，奉勸英方摒棄殖民心態，認清並尊重香港已經回歸，立即停止干預香港事務和中國內政。另外，對於英國擬擴大BNO持有的權利，中方批評英國的做法違背承諾，對此堅決反對，並會保留採取相應措施的權利。

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