韓國瑜最後上班日 告別高雄宣布「不接受任何職務」

在台灣，被投票罷免的高雄市長韓國瑜，趁今日最後上班日，下午與團隊出席道別音樂會，並發表演說感謝支持者，又透露目前「不會接受任何邀請或職務」，會先沉澱身心。

韓國瑜的「真愛高雄 珍重再見」音樂會，今日下午在市府鳳山行政中心舉行，強調是要以感謝取代仇恨，團結守望高雄，超過逾萬名市民到場，大部分響應呼籲身穿白衣。

韓國瑜發言時稱，離開高雄有萬般不捨和遺憾，但也獻上滿滿祝福，並沒有怨尤，心中盡是坦然，「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」。

逾萬支持者到場 韓：去留肝膽兩崑崙

他說，這幾天難以平靜，最主要是議長許崑源決絕離世，讓他傷心無比；更讓他痛心的是，網路上對許議長地惡意詆毀，和幸災樂禍的發言、留言。他批評，如果台灣的民主，只因為政黨不同，就可以這樣殘忍地對待一個逝去的生命，這樣的民主有什麼能夠倚仗。他又批評，仇恨和對立所創造和產生的「民主」，是披著民主外衣的暴政。

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最後，他感謝支持者，表達敬意、謝意與歉意，稱自己仍心繫高雄、心懷社稷，但目前不會接受任何邀請或職務，也不會參與或組織任何形式的活動。

上周六（6日）罷韓案投票以93萬9090票過關，韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長。中選會明天公告罷免結果，韓國瑜應自公告之日起，解除市長職務。據了解，行政院將宣布代理市長，傳由高雄市府參事楊明州出任。

陳其邁代表民進黨參與補選呼聲高

至於補選安排，由於韓國瑜所遺任期超過2年，依法最晚要在公告3個月內補選高雄市長。目前，民進黨內以徵召行政院副院長陳其邁參與補選呼聲最高，陳其邁可望17日宣布辭官參選。

國民黨文傳會主委王育敏表示，一定會自提人選參與補選，但不預設一定是國民黨籍或無黨籍，國民黨正廣泛徵詢人選中。民眾黨則呼籲在野合作，共推無黨籍參選。

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責任編輯：林佩怡

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