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李克強默克爾視像會議 盼早日完成中歐投資談判

經濟脈搏 22:24 2020/06/11

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歐盟首次公開點名中國在疫情期間散播不實資訊之際，國務院總理李克強今天（11日）下午在人民大會堂與德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行視像會議，李克強提到中德合作沒有也不會因為疫情停步，要擴大雙向開放，並爭取早日完成中歐投資協定談判，推進各領域合作取得積極成果。默克爾則敦促中國放寬外國公司市場准入。

新華社報道，李克強在會議中表示，突如其來的新冠肺炎疫情對中德交往與合作造成衝擊，但雙方合作沒有也不會因為疫情停步，將繼續向前發展。李克強指出，疫情過後要實現經濟恢復發展，中德應當共同維護多邊主義，促進貿易投資自由化便利化。中德要擴大雙向開放，用好已開通的人員往來「快捷通道」，為企業合作和復工復產提供便利，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

默克爾促放寬外資市場准入　並討論香港局勢

與歐盟合作方面，李克強表示，中德、中歐加強開放合作不是權宜之計，而是符合彼此共同利益，可以實現互利雙贏多贏。今年下半年德國將擔任歐盟輪值主席國，期待德方為促進中歐關係發展發揮積極作用。中國願同歐方保持高層交往和機制性對話，爭取早日完成中歐投資協定談判，推進各領域合作取得積極成果。

彭博社引述默克爾首席發言人Steffen Seibert在電郵聲明中表示，默克爾敦促中方放寬外國公司的市場准入，倡導基於規則的多邊貿易、增強世界貿易組織、以及確保中德兩國雙邊關係的穩定，並再度呼籲在歐盟與中國之間達成投資協議。除了貿易之外，兩人還討論了抗擊新冠疫情、人權和香港局勢等問題。

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責任編輯：孫民

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