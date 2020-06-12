網傳滴滴司機直播性侵女乘客　警方：視頻或來自境外網站（更新版、有片）

近年不止1次爆出司機性侵甚至姦殺女乘客風波的內地叫車平台「滴滴」再鬧醜聞，有內地網民在微博爆料稱，有滴滴司機直播性侵女乘客，並要求觀看者「打賞」。滴滴出行回應指，已報警並正緊急核實事件，鄭州警方亦稱正核查，並指視頻或來自境外網站。

據網民在微博爆料稱，6月10日，有疑似滴滴車司機在非法直播平台直播性侵女乘客，並貼出了一段21分17秒的短片。片段中，涉事司機先與女乘客攀談，稱「介意我做你男朋友嗎」、「可以加一下微信嗎」，隨後以買水為由停車，又提出車內有味道，希望噴些疑似迷藥的「香水」。

待司機再次回到車內時，女乘客已看似昏迷。隨後，司機就直播與觀看者互動，稱「想看哪就看哪」、女乘客「沒多大（年紀）」，可按觀看者要求對女乘客實施性侵行為，並促觀看者為其「打賞」，當時約有2,000多人次觀看直播。該男子在片段中表示，所噴的「香水」是可以10分鐘使人昏迷的藥物，稱自己在河南鄭州。

▲ 網傳河南滴滴司機直播性侵女乘客，滴滴出行回應指，已報警並正緊急核實事件。

消息引發網民熱議，有人對該短片的真實性提出質疑，滴滴出行官方微博發布消息稱：「我們已關注到網傳『滴滴司機性侵直播』的信息，我們已報警並正在緊急核實，一旦有進展會向社會公眾及時公開。」據央視新聞，鄭州警方正在緊急核查中，有進展會第一時間通報。

綜合內媒報道，鄭州警方已接到一名自稱是滴滴平台工作人員的報案，報案人稱在網上看到了這則消息。 目前推測這段視頻來源於境外網站。

滴滴此前曾爆出有司機姦殺女乘客的醜聞。2018年5月，山東濟南一名空姐在飛抵鄭州前往市區期間，被滴滴司機姦殺棄屍。同年8月，浙江溫州一名趙姓女子中午乘坐「滴滴順風車」時，不幸遭司機強姦殺害。滴滴其後公布一系列整頓改革措施，包括全程錄音、錄影等，確保乘客出行安全。

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責任編輯：孫民

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