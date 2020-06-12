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【美國示威】美媒引國土安全部文件：中俄利用全美示威分化美國

國情動向 07:21 2020/06/12

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美國反種族歧視的示威浪潮持續，美國美國傳媒引述國土安全部文件，美國情報單位指稱，中國與俄羅斯等國家利用非裔黑人男子弗洛伊德（George Floyd）死亡引發的全美示威，分化美國。

美國廣播公司（American Broadcasting Company，ABC）報道，文件由國土安全部發送到全國執法單位，內容指控中國、俄羅斯及伊朗等國家，利用各自的官方媒體、代理渠道及社交網頁，批評美國政府虛偽、不民主、有種族主義及侵犯人權，極力引發關注，目的是分裂美國社會，並利用美國國內衝突，削弱華盛頓的國際形象，達到地緣政治目的。

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報道又說，國土安全部在1個月前曾發出公告， 指控中國及俄羅斯以相同手法，發放有關新型肺炎的虛假訊息，以抗衡美國及其他國家，批評中國是病毒源頭及隱瞞疫情。

中國外交部發言人華春瑩日前表示，中國國內很多民眾，高度關注美國的大規模抗議活動，中方亦表達了反對任何形式種族歧視的立場，希望美方認真傾聽國民的呼聲。

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責任編輯：鄧國強

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