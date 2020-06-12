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【港區國安法】美財長：考慮限制美國資金經香港流動 回應國安法

國情動向 08:56 2020/06/12

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【港區國安法】美財長：考慮限制美國資金經香港流動 回應國安法

港區國安法引發的中美角力持續。美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）當地時間周四（11日）表示，他正在研究通過資本市場措施，回應港區國安法的立法，包括一些可能限制美國資本經香港市場流動的措施。

路透社等報道，姆欽周四在與媒體記者舉行的視訊會議上表示，他正在領導政府跨部會的資本市場工作小組（Working Group on Capital Markets），考慮對中國實行港區國安法，作出不同的資本市場反應，包括可能採取限制經過香港資金流動的某些措施。

【港區國安法】美國總統特朗普有關中國問題講話全文（有片）

【港區國安法】特朗普：沒考慮因香港問題制裁習近平

美國總統特朗普日前曾宣稱，他將開始終止美國政府與香港保持特殊關係的程序，對中國推動港區國安法做出反應。特朗普並責令由美國財政部牽頭的資本市場工作小組，就中國在美上市公司違規操作的問題在60天內提出政策建議，保護美國投資者的利益不受損害。

姆欽表示，資本市場工作小組將審議中國在美上市公司的審計問題，並將提供一份詳細報告，「在保護我們資本市場和對應這個局面之間保持正確的平衡」。

【港區國安法】特朗普稱無諗過制裁習　藏國安法角力玄機？

【BNO】英報告促中方重新考慮「港區國安法」 若立法將延BNO留英期

有記者詢問美國財政部是否在考慮限制經過香港的美國資本流動，姆欽回答說，「我不希望就報告內容預先做出判斷，但我們隨後會提出不同的建議措施」。

姆欽並表示，他預計中國會兌現對中美第一階段貿易協議的承諾，後者要求中國在兩年內採購2000億美元的美國產品，加強對美國知識產權的保護等。他說，「迄今為止，我們相信他們正在履行他們承諾的過程之中，但我們正在密切觀察」。

【港區國安法】官方懶人包來了！外交部刊國安法6大Q&A　闡中方立場（附全文）

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