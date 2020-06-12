  • 31°C
香港時間 : 2020612日 (五) 10:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】Twitter關閉17萬個中國主導帳號　稱散播港台及疫情假消息

國情動向 10:04 2020/06/12

分享：

社交網站推特（Twitter）11日表示，已移除逾17萬個由北京操控的帳號。根據調查，這些帳號最近大量宣傳有關新冠肺炎（COVID-19）、台灣和香港情勢等假訊息。

推特表示，遭刪除的帳號中有2萬3750個是高度活躍帳號，另外還有約15萬個帳號專門擔任「放大器」（amplifier），負責響應活躍帳戶所發表的內容。推特和其他研究單位人員調查發現，這些假帳號除了大量宣傳中國主導的發文外，並沒有任何其他功用。
 
調查同時指出，這批帳號也和中國去年透過推特、臉書、YouTube攻擊香港反修例運動的網絡宣傳行動有關。而最新的目標仍然聚焦在香港，另外還包括宣傳中國抗疫成效、攻擊台灣及流亡美國的中國富豪郭文貴等。

【新冠肺炎】中國官方Twitter帳戶又被凍結　駐塞浦路斯大使「被ban」

【中美角力】華春瑩Twitter回擊美官員想見這8人：歡迎到武漢（更新版）
 
「史丹佛網路觀測站」（Stanford Internet Observatory）研究員迪瑞斯塔（Renee DiResta）表示，這波中國網軍行動自今年1月底、新冠肺炎疫情剛爆發時開始啟動，到了3月達到巔峰。這些帳號的內容不斷讚揚中國對抗疫情的表現，並藉著疫情攻擊美國和香港民主運動人士。
 
路透報道指出，美國國務院今年5月曾表示發現有假推特帳號，並指出這些帳號有「高度可能性」和中國宣傳疫情假訊息有關。推特公司發言人則表示，他們所移除的帳號和國務院指控內容並不相關。

【新冠肺炎】疫情下假消息橫行 藉民族主義牟利可恨

因華為計劃贊助受爭議 美國黑人記者組織取消疫情假消息研討會

【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 華春瑩斥FAKE NEWS

【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭

責任編輯：游昊雲

相關文章

【港區國安法】華春瑩Twitter連發5文 反問美國若無意干涉為何如此生氣和恐懼？
2020/05/30
【港區國安法】華春瑩Twitter連發5文 反問美國若無意干涉為何如此生氣和恐懼？
【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭
2020/04/04
【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭
【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 華春瑩斥FAKE NEWS
2020/04/09
【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 華春瑩斥FAKE NEWS
因華為計劃贊助受爭議 美國黑人記者組織取消疫情假消息研討會
2020/05/13
因華為計劃贊助受爭議 美國黑人記者組織取消疫情假消息研討會
疫情 台灣 中國 美國 美國國務院 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【中美角力】美國參議員提「台灣防衛法」草案 阻大陸武統

下一篇文章

【港區國安法】美財長：考慮限制美國資金經香港流動 回應國安法

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】美財長：考慮限制美國資金經香港流動 回應國安法
【港區國安法】美財長：考慮限制美國資金經香港流動 回應國安法
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中澳關係】回應澳總理 華春瑩稱不知「脅迫」從何來 籲澳方反躬自省
【中澳關係】回應澳總理 華春瑩稱不知「脅迫」從何來 籲澳方反躬自省
【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關
【中美角力】華為任正非談中美科技差距 與中國經濟泡沫有關
【BNO】英報告促中方重新考慮「港區國安法」 若立法將延BNO留英期
【BNO】英報告促中方重新考慮「港區國安法」 若立法將延BNO留英期
【中澳關係】澳總理：澳洲提供最好教育和旅遊 不因中國威脅放棄價值觀
【中澳關係】澳總理：澳洲提供最好教育和旅遊 不因中國威脅放棄價值觀