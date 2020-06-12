【中美角力】Twitter關閉17萬個中國主導帳號　稱散播港台及疫情假消息

社交網站推特（Twitter）11日表示，已移除逾17萬個由北京操控的帳號。根據調查，這些帳號最近大量宣傳有關新冠肺炎（COVID-19）、台灣和香港情勢等假訊息。

推特表示，遭刪除的帳號中有2萬3750個是高度活躍帳號，另外還有約15萬個帳號專門擔任「放大器」（amplifier），負責響應活躍帳戶所發表的內容。推特和其他研究單位人員調查發現，這些假帳號除了大量宣傳中國主導的發文外，並沒有任何其他功用。



調查同時指出，這批帳號也和中國去年透過推特、臉書、YouTube攻擊香港反修例運動的網絡宣傳行動有關。而最新的目標仍然聚焦在香港，另外還包括宣傳中國抗疫成效、攻擊台灣及流亡美國的中國富豪郭文貴等。

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「史丹佛網路觀測站」（Stanford Internet Observatory）研究員迪瑞斯塔（Renee DiResta）表示，這波中國網軍行動自今年1月底、新冠肺炎疫情剛爆發時開始啟動，到了3月達到巔峰。這些帳號的內容不斷讚揚中國對抗疫情的表現，並藉著疫情攻擊美國和香港民主運動人士。



路透報道指出，美國國務院今年5月曾表示發現有假推特帳號，並指出這些帳號有「高度可能性」和中國宣傳疫情假訊息有關。推特公司發言人則表示，他們所移除的帳號和國務院指控內容並不相關。

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責任編輯：游昊雲