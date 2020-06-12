【中美角力】駐加大使：美國是中加關係麻煩製造者 利用孟晚舟案製造摩擦

▲ 駐加大使：美國是中加關係麻煩製造者 利用孟晚舟案製造摩擦

中國駐加大使叢培武周四表示，美國正在利用中國電訊設備商華為首席財務官孟晚舟的案子來製造中國與加拿大之間的摩擦。加拿大18個月前根據美國的逮捕令，在溫哥華拘捕了孟晚舟。

叢培武接受路透電話專訪時表示，美國一直利用加拿大，美國是中國與加拿大關系中的麻煩製造者。被問及是否認為加國司法體系具有獨立性時，叢培武提到了美國總統特朗普在2018年12月的談話，稱特朗普的言論表明，孟晚舟案是政治事件，而非單純的司法案件。

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他表示：「我們認為，這實際上是美國為了打壓中國高科技公司而策劃的一起嚴重政治事件。」不過，他沒有透露中國是否將對加拿大法庭上個月的裁決實施報復，該裁決將延長孟晚舟為避免被引渡而進行的法律抗爭。

在孟晚舟被捕後不久，中國政府以國家安全指控拘捕了兩名加拿大人，並停止進口加拿大油菜籽。叢培武稱，這兩名加拿大人健康狀況良好，但領事探視仍由於防疫措施而暫停，當形勢好轉時將會恢復。

孟晚舟是中國公民、同時也是華為創辦人任正非之女。當時她是因美國發出的逮捕令、以銀行詐欺的罪名被捕，孟晚舟稱她是無辜的。

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責任編輯：游昊雲