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港澳辦批「罷課公投」促斬斷黑手 中聯辦：支持建立與一國兩制相適應教育體系

國情動向 11:35 2020/06/12

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本港有工會及學生組織計劃周日（14日）發起罷工罷課公投，表達對「港區國安法」的不滿。國務院港澳辦、香港中聯辦今日（12日）就此發聲，港澳辦批評有人將「黑手」伸向學校，企圖把學生當作阻止國安立法的「工具」，促有關當局要斬斷「黑手」。中聯辦發言人則稱，支持採取有效措施維護校園安全和穩定，指中央堅定支持特區政府行使教育管治權，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系。

國務院港澳辦發言人表示，有人把黑手伸向學校、未成年人，搞所謂中學生罷課行動，企圖把學生當作其阻止涉港國家安全立法的「砲彈」和「工具」，點名「香港眾志」及黃之鋒、鄭家朗彴人，「為自己的罪行錄上再添下重重的一筆」。

點名香港眾志及黃之鋒

發言人稱，「修例風波」以來，香港學生和孩子已付出其難以承受的慘痛代價，又指在香港不少學校裡，教育已嚴重偏離「一國兩制」的正確方向，「港獨」思想和鼓吹暴力在校園蔓延，認為香港的教育亂象如不剎住，香港的政治亂象將無休無止。

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發言人表示，香港的教育必須堅守「一國兩制」的正確方向，必須堅守愛國、法治、自強、包容、和諧等香港的核心價值觀，必須讓一切煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕跡。提出全社會都應當積極行動起來。而教育管理部門和有關機構要恪盡職守，依法履職、盡責，要把規矩用起來，斬斷伸向教育、孩子的黑手。強調香港的教育，是香港的大事，也是國家的大事，教育、校園、學生不容玷污。

中聯辦：培養合格國民 只有「一國」之責沒「兩制」之分

中聯辦發言人則稱，近日有激進團體針對香港國安立法在學校煽動聯署、罷課，支持港府採取有效措施維護校園安全和穩定。

發言人強調，香港教育亂象暴露出一個突出問題，就是國家觀念與國民身份認同在不少青年學生身上的嚴重缺失，指教育有著鮮明的主權屬性，在培養合格國民、厚植家國情懷這個大是大非問題上，只有「一國」之責，沒有「兩制」之分。

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發言人稱，辦好教育是特區政府義不容辭的主體責任，中央政府堅定支持特區政府行使教育管治權，在堅持香港教育傳統優勢的同時，加強憲法和基本法教育，加強國家安全教育，加強國民教育和國情教育，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系。

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